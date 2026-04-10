ΔΙΕΘΝΗ
Ιράν: Στο Πακιστάν η αντιπροσωπεία του για διαπραγματεύσεις - «Αξιολόγηση» Τραμπ ζητούν οι Δημοκρατικοί

Κρίσιμες οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν - Οι Δημοκρατικοί ζητούν ενεργοποίηση της 25ης Τροπολογίας για τον Τραμπ

The LiFO team
The LiFO team
Η πρώτη συνάντηση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να γίνει το Σαββατοκύριακο, την ώρα που το Ισραήλ θα συναντηθεί με τον Λίβανο την ερχόμενη Τρίτη / EPA
Στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, έφτασε η αντιπροσωπεία του Ιράν, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες με την αμερικανική αντιπροσωπεία για την επικύρωση της συμφωνίας περί κατάπαυσης πυρός.

Της αποστολής ηγείται ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ενώ συμμετέχουν κορυφαία στελέχη της ιρανικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, στην αντιπροσωπεία περιλαμβάνονται ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας, Ali Akbar Ahmadian, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Abdolnaser Hemmati και ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Mohammad Bagher Zolghadr.

Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης και μέλη του ιρανικού κοινοβουλίου. Η αντιπροσωπεία έφτασε στην πρωτεύουσα του Πακιστάν για επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους, με στόχο την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.

Διαπραγματεύσεις με Ιράν: Πίεση από Δημοκρατικούς για ιατρική αξιολόγηση του Τραμπ

Την ίδια ώρα, στις ΗΠΑ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την κατάσταση του προέδρου της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, μετά από δηλώσεις του για το Ιράν.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής, Τζέιμι Ράσκιν, κάλεσε τον γιατρό του Λευκού Οίκου να προχωρήσει άμεσα σε πλήρη γνωστική αξιολόγηση του Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος «ανησυχητικά σημάδια γνωστικής έκπτωσης».

Σε σχετική επιστολή του, ο Ράσκιν υποστήριξε ότι ο Τραμπ έχει προβεί σε δηλώσεις που εμφανίζονται «όλο και πιο ασύνδετες, ασταθείς και επιθετικές», προκαλώντας ανησυχία για την ικανότητά του να ασκεί τα καθήκοντά του.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε απειλές του προέδρου ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε εκεχειρία, αλλά και σε δηλώσεις του μπροστά σε παιδιά σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, όπου περιέγραψε στρατιωτικές επιχειρήσεις με λεπτομέρειες.

Διαπραγματεύσεις με Ιράν: Σενάρια για την 25η Τροπολογία σχετικά με τον Τραμπ

Οι δηλώσεις αυτές έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις, ακόμη και σε κύκλους πρώην συμμάχων του Τραμπ, για το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της 25ης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος, που προβλέπει την απομάκρυνση προέδρου αν κριθεί ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις αιτιάσεις, με εκπρόσωπο να κάνει λόγο για «οξύτητα σκέψης» και «ασύγκριτη ενέργεια» του 79χρονου προέδρου. «Ο Τραμπ βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με όσα είδαμε τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε ο εκπρόσωπος, επιτιθέμενος παράλληλα στον Ράσκιν.

Διαπραγματεύσεις με Ιράν: Την Τρίτη η πρώτη συνάντηση Ισραήλ, Λιβάνου

Η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που έχουν εξαγγελθεί μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (14/04) στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, όπως δήλωσε στο The Times of Israel ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει τις λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, στη συνάντηση αυτή θα παραβρεθούν η πρέσβης του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον Νάντα Χαμάντε-Μοάουαντ, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον Γιεχίελ Λάιτερ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Βηρυτό Μισέλ Ίσσα, οι οποίοι ηγούνται αντίστοιχα των αντιπροσωπειών του Λιβάνου, του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Την Μεγάλη Παρασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη μια προπαρασκευαστική τηλεφωνική συνάντηση μεταξύ των τριών αξιωματούχων, καθώς και του συμβούλου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάικ Νίνταμ, σύμφωνα με την πηγή της ισραηλινής ιστοσελίδας.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν επιβεβαίωσε άμεσα τη συνάντηση. Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ότι το Ισραήλ θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την επίτευξη πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των χωρών.

Με πληροφορίες από Independent, Times of Israel, Al Jazeera

Διεθνή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΑΛΛΙΑ FAST FOOD ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Διεθνή / Γαλλία: Το fast food εκτοξεύεται στη «γενέτειρα» της haute cuisine, προκαλώντας ανησυχία στον κλάδο

Πλέον περισσότερο από το μισό της αγοράς προέρχεται από fast food και fast casual επιχειρήσεις, σε μία τάση που στηρίζεται κυρίως στους νεότερους καταναλωτές και στα social media
THE LIFO TEAM
ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ

Διεθνή / Ουγγαρία: Ποιος είναι ο Πέτερ Μαγυάρ, ο πολιτικός που προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει εκλογών

Από το εσωτερικό του συστήματος εξουσίας στην ηγεσία της αντιπολίτευσης, ο 45χρονος πολιτικός επιχειρεί να ανατρέψει την κυριαρχία του Όρμπαν έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Διεθνή / Ο Τραμπ δημοσίευσε στα social βίντεο «με ωμές εικόνες βίας» από τη δολοφονία γυναίκας

O Αμερικανός πρόεδρος για άλλη μία φορά χρησιμοποιεί τον θάνατο μίας γυναίκας για να ενισχύσει το αίσθημα φόβου γύρω από τη μετανάστευση και να στηρίξει πολιτικές μαζικών απελάσεων
THE LIFO TEAM
Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα την playlist που ακούει το πλήρωμα του Artemis II στο ταξίδι προς τη Σελήνη

Διεθνή / Η NASA μοιράστηκε την playlist του Artemis II για το ταξίδι στη Σελήνη

Από το Pink Pony Club της Τσάπελ Ρόαν μέχρι το Under Pressure των Queen και David Bowie, η NASA μοιράστηκε τα τραγούδια που έχουν επιλέξει οι αστροναύτες του Artemis II για τα πρωινά τους ξυπνήματα στο διάστημα. Η λίστα συνδέεται με μια παράδοση που ξεκινά από την εποχή του Apollo
THE LIFO TEAM
 
 