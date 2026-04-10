Ιράν: Στο Πακιστάν η αντιπροσωπεία του για διαπραγματεύσεις - «Αξιολόγηση» Τραμπ ζητούν οι Δημοκρατικοί

Στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, έφτασε η αντιπροσωπεία του Ιράν, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες με την αμερικανική αντιπροσωπεία για την επικύρωση της συμφωνίας περί κατάπαυσης πυρός.

Της αποστολής ηγείται ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ενώ συμμετέχουν κορυφαία στελέχη της ιρανικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, στην αντιπροσωπεία περιλαμβάνονται ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας, Ali Akbar Ahmadian, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Abdolnaser Hemmati και ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Mohammad Bagher Zolghadr.

Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης και μέλη του ιρανικού κοινοβουλίου. Η αντιπροσωπεία έφτασε στην πρωτεύουσα του Πακιστάν για επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους, με στόχο την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.

The Iranian delegation for nuclear talks with the U.S., led by Ghalibaf, has landed in Islamabad. The delegation arrived on two aircraft, the first flights to depart Iran since the start of the military campaign, with Iranian airspace still closed.



The planes were escorted by… pic.twitter.com/SwRrq1SGRw — Open Source Intel (@Osint613) April 10, 2026

Διαπραγματεύσεις με Ιράν: Πίεση από Δημοκρατικούς για ιατρική αξιολόγηση του Τραμπ

Την ίδια ώρα, στις ΗΠΑ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την κατάσταση του προέδρου της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, μετά από δηλώσεις του για το Ιράν.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής, Τζέιμι Ράσκιν, κάλεσε τον γιατρό του Λευκού Οίκου να προχωρήσει άμεσα σε πλήρη γνωστική αξιολόγηση του Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος «ανησυχητικά σημάδια γνωστικής έκπτωσης».

Σε σχετική επιστολή του, ο Ράσκιν υποστήριξε ότι ο Τραμπ έχει προβεί σε δηλώσεις που εμφανίζονται «όλο και πιο ασύνδετες, ασταθείς και επιθετικές», προκαλώντας ανησυχία για την ικανότητά του να ασκεί τα καθήκοντά του.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε απειλές του προέδρου ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε εκεχειρία, αλλά και σε δηλώσεις του μπροστά σε παιδιά σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, όπου περιέγραψε στρατιωτικές επιχειρήσεις με λεπτομέρειες.

Iran's negotiation delegation has landed in Pakistan. Ghalibaf and Araghchi reportedly flew on separate planes for security reasons. pic.twitter.com/mazWY0sxwQ — Open Source Intel (@Osint613) April 10, 2026

Διαπραγματεύσεις με Ιράν: Σενάρια για την 25η Τροπολογία σχετικά με τον Τραμπ

Οι δηλώσεις αυτές έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις, ακόμη και σε κύκλους πρώην συμμάχων του Τραμπ, για το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της 25ης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος, που προβλέπει την απομάκρυνση προέδρου αν κριθεί ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις αιτιάσεις, με εκπρόσωπο να κάνει λόγο για «οξύτητα σκέψης» και «ασύγκριτη ενέργεια» του 79χρονου προέδρου. «Ο Τραμπ βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με όσα είδαμε τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε ο εκπρόσωπος, επιτιθέμενος παράλληλα στον Ράσκιν.

Διαπραγματεύσεις με Ιράν: Την Τρίτη η πρώτη συνάντηση Ισραήλ, Λιβάνου

Η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που έχουν εξαγγελθεί μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (14/04) στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, όπως δήλωσε στο The Times of Israel ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει τις λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, στη συνάντηση αυτή θα παραβρεθούν η πρέσβης του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον Νάντα Χαμάντε-Μοάουαντ, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον Γιεχίελ Λάιτερ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Βηρυτό Μισέλ Ίσσα, οι οποίοι ηγούνται αντίστοιχα των αντιπροσωπειών του Λιβάνου, του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Την Μεγάλη Παρασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη μια προπαρασκευαστική τηλεφωνική συνάντηση μεταξύ των τριών αξιωματούχων, καθώς και του συμβούλου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάικ Νίνταμ, σύμφωνα με την πηγή της ισραηλινής ιστοσελίδας.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν επιβεβαίωσε άμεσα τη συνάντηση. Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ότι το Ισραήλ θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την επίτευξη πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των χωρών.

Με πληροφορίες από Independent, Times of Israel, Al Jazeera