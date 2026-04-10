Ντόναλντ Τραμπ: «Εάν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, θα χρησιμοποιήσουμε τα καλύτερα όπλα μας»

The LiFO team
Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέα δήλωση πριν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν / CONSOLIDATED NEWS PHOTOS (CNP)
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ,  μία ημέρα πριν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να κλιμακώσουν στρατιωτικά την κατάσταση, εάν καταλήξουν σε συμφωνία οι αντιπροσωπείες

«Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Αν δεν έχουμε συμφωνία, θα τα χρησιμοποιήσουμε και θα τα χρησιμοποιήσουμε πολύ αποτελεσματικά», δήλωσε στην New York Post ο Αμερικανός πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται πως στις διαπραγματεύσεις, που θα πραγματοποιηθούν στο Πακιστάν, θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Ντόναλντ Τραμπ: Οι όροι του Ιράν στις διαπραγματεύσεις

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ χωρίς την εκπλήρωση δύο βασικών προϋποθέσεων: την εφαρμογή εκεχειρίας στον Λίβανο και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

«Δύο από τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των πλευρών δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί: η εκεχειρία στον Λίβανο και η απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Παράλληλα, ο ιρανικός στρατός δήλωσε ότι έχει «το δάχτυλο στη σκανδάλη», επικαλούμενος επανειλημμένες «παραβιάσεις εμπιστοσύνης» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim News Agency.

Όπως τονίστηκε, η Τεχεράνη δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ και οι κρατούμενοι στο Ιράν

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Washington Post, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να θέσουν ως αίτημα την απελευθέρωση Αμερικανών που κρατούνται στο Ιράν, στο πλαίσιο των συνομιλιών που προγραμματίζονται στο Ισλαμαμπάντ.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πόσο έντονα θα πιέσει η Ουάσινγκτον για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η ιρανική πλευρά έχουν σχολιάσει επισήμως.

Αξίζει να σημειωθεί, πως στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είχε «τεταμένη» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγο πριν το Τελ Αβίβ ανακοινώσει ότι θα επιδιώξει απευθείας συνομιλίες για εκεχειρία με τον Λίβανο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Νετανιάχου φέρεται να αντιλήφθηκε ότι, αν δεν προχωρούσε σε πρωτοβουλία για διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ ενδέχεται να ανακοίνωνε μονομερώς εκεχειρία.

Ήταν τουλάχιστον η τρίτη συνομιλία των δύο ηγετών μέσα στην εβδομάδα με βασικό θέμα τον Λίβανο. Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν, ενώ είχε ζητήσει από το Ισραήλ να περιορίσει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, μετά από πλήγματα που προκάλεσαν εκατοντάδες θανάτους, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Νετανιάχου διέψευσε ότι υπήρξε ένταση στην επικοινωνία, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές ως «ψευδείς ειδήσεις» και κάνοντας λόγο για «φιλική συζήτηση» με πλήρη συντονισμό μεταξύ των δύο πλευρών.

Με πληροφορίες από CNN, Washington Post, Al Jazeera

