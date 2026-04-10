Λίβανος: Ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ / Φωτ.: EPA, αρχείου
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ αναμένεται να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για άμεσες επαφές με το Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN που επικαλείται κυβερνητική πηγή από τη Βηρυτό.

Παράλληλα, το Reuters μετέδωσε ότι ανώτερος Λιβανέζος αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως η χώρα προτίθεται να συμμετάσχει σε συνάντηση με εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, με βασικό αντικείμενο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η Βηρυτός θεωρεί απαραίτητη την επίτευξη εκεχειρίας πριν από οποιαδήποτε ευρύτερη διαπραγμάτευση με το Ισραήλ. Η ημερομηνία της συνάντησης παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται ενώ εξακολουθεί να ισχύει η εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία όμως δοκιμάζεται, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το αν καλύπτει και τις επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, παρά την ισχύ της εκεχειρίας με το Ιράν. Σύμφωνα με λιβανικές αρχές, μόνο την Τετάρτη σημειώθηκε εκτεταμένο κύμα επιθέσεων που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 300 ανθρώπων.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο συνεχίζονται κανονικά και ότι δεν υφίσταται εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του κοντά στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, ανέφερε ότι «ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου» και ότι οι δυνάμεις του «συνεχίζουν να μάχονται σε αυτόν τον τομέα, που αποτελεί το κύριο μέτωπο επιχειρήσεων».

Πρόσθεσε ότι, σε αντίθεση με τον Λίβανο, στο μέτωπο με το Ιράν υπάρχει εκεχειρία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το Ισραήλ μπορεί «ανά πάσα στιγμή να επιστρέψει σε επιχειρήσεις, και μάλιστα με πολύ ισχυρό τρόπο».

Με πληροφορίες από CNN

