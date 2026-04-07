Τραμπ: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει προθεσμία στο ΙΡάν έως το τέλος της ημέρας για να καταλήξει σε συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε για άλλη μια φορά το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία νωρίτερα από την προθεσμία που λήγει σήμερα, δηλώνοντας ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε, χωρίς να ξαναγυρίσει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί», γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Θα το μάθουμε απόψε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της μακράς και περίπλοκης ιστορίας του κόσμου».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε, για να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της μακράς και περίπλοκης ιστορίας του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου, θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν!»

«Μπορούμε να εξουδετερώσουμε το Ιράν σε μια νύχτα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί να διατάξει να καταστραφούν βασικές υποδομές στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί τις επόμενες ώρες στην απαίτηση που διατύπωσε τελεσιγραφικά, αν δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, αρτηρία στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

«Η χώρα ολόκληρη θα μπορούσε να καταστραφεί μέσα σε μόνο μια νύχτα», κι αυτή μπορεί να είναι αυτή της Τρίτης προς Τετάρτη, είπε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δηλώνοντας έτοιμος να διατάξει να καταστραφούν οι ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και οι γέφυρες στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει στην άρση των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου σε παγκόσμια κλίμακα.

Το τελεσίγραφο λήγει σήμερα, Τρίτη στις 20:00 (ώρα Ουάσιγκτον, 03:00 την Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για «αλαζονική ρητορική» του Τραμπ, τόνισαν πως οι δηλώσεις του δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις τους.

Στο μεταξύ, η πρωτεύουσα του Ιράν και η περιφέρειά της συνταράχτηκαν από εκρήξεις τη νύχτα, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες ακόμη ένα «κύμα αεροπορικών επιδρομών με σκοπό να προκληθούν ζημιές σε υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές σε όλο το Ιράν», με ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Διεθνή / Ιράν: Κάλεσμα για ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς πλησιάζει η προθεσμία Τραμ

Η Τεχεράνη καλεί πολίτες να «προστατεύσουν» ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει ότι 14 εκατομμύρια είναι έτοιμοι να πολεμήσουν
THE LIFO TEAM
Ο Κάνιε Γουέστ ζητά συνάντηση με τη βρετανική εβραϊκή κοινότητα ενώ μεγαλώνει η κρίση στο Wireless

Διεθνή / Ο Κάνιε Γουέστ ζητά συνάντηση με τη βρετανική εβραϊκή κοινότητα ενώ μεγαλώνει η κρίση στο Wireless

Ο Κάνιε Γουέστ προσφέρθηκε να συναντηθεί με μέλη της βρετανικής εβραϊκής κοινότητας, ενώ το Wireless Festival συνεχίζει να χάνει χορηγούς και να δέχεται πολιτική πίεση για την προγραμματισμένη εμφάνισή του.
THE LIFO TEAM
NASA ARTEMIS II

Διεθνή / Artemis II: Ο Τραμπ μίλησε με τους αστροναύτες - «Γράψατε ιστορία και κάνατε όλη την Αμερική περήφανη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για περίπου 12 λεπτά με τους τέσσερις αστροναύτες της αποστολής, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα ταξίδια στο Διάστημα θα συνεχιστούν
THE LIFO TEAM
Η Lady Gaga ακύρωσε το τρίτο live της στο Μόντρεαλ λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού

Διεθνή / Η Λέιντι Γκάγκα ακύρωσε συναυλία της στο Μόντρεαλ λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού

Η Λέιντι Γκάγκα ακύρωσε την προγραμματισμένη συναυλία της στο Μόντρεαλ, αφού η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει επιδεινώθηκε και ο γιατρός της τής συνέστησε να μην εμφανιστεί.
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ ΧΑΜΕΝΕΪ ΗΠΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / The Times: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «αναίσθητος» και νοσηλεύεται σε «σοβαρή κατάσταση»

Διπλωματικό υπόμνημα αποκαλύπτει την τοποθεσία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τραυματίστηκε στην ίδια αμερικανοϊσραηλινή αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ
THE LIFO TEAM
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Μέση Ανατολή: «Κινδυνεύετε αν είστε σε τρένα» λέει το Ισραήλ στους Ιρανούς - «Αλαζόνας ο Τραμπ» δηλώνει η Τεχεράνη

Εκτοξεύοντας νέες απειλές εναντίον του ιρανικού καθεστώτος, ο Τραμπ τόνισε ότι θα καταστρέψει «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν εντός 4 ωρών από την εκπνοή του τελεσίγραφου
THE LIFO TEAM
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Διεθνή / Τι θα γίνει με τα Στενά του Ορμούζ: Σήμερα η ψηφοφορία του ΟΗΕ λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Τι προβλέπει το σχέδιο απόφασης που έχει υποβάλει το Μπαχρέιν με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ
THE LIFO TEAM
 
 