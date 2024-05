Ιράν - Ο θάνατος του Ραϊσί και οι επίδοξοι διάδοχοι: Ο γιος, ο πρόεδρος της βουλής, η πανίσχυρη σύζυγος και τα αουτσάιντερ

Το Ιράν δεν είναι μία χώρα στην οποία οι πρόεδροι πεθαίνουν τυχαία. Ωστόσο, είναι επίσης μια χώρα στην οποία συντρίβονται αεροσκάφη, λόγω της θλιβερής κατάστασης των υποδομών στη διεθνώς απομονωμένη Ισλαμική Δημοκρατία.

Τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον δύο υπουργοί και δύο κορυφαίοι στρατιωτικοί διοικητές έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοιες συντριβές. Το ελικόπτερο του Ραϊσί, το οποίο μετέφερε επίσης τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν και δύο κορυφαίους περιφερειακούς αξιωματούχους, περνούσε μέσα από μια περιβόητα ομιχλώδη και ορεινή περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν. Το περιστατικό μέχρι αυτή την ώρα περιγράφεται από την Τεχεράνη ως ατύχημα.

Ωστόσο, οι συνωμοσιολογικές θεωρίες και οι υποψίες περί εγκληματικής ενέργειας είναι αναπόφευκτες. Εξάλλου, τα αεροπορικά δυστυχήματα που προκάλεσαν τον θάνατο υψηλών πολιτικών αξιωματούχων, στην Κίνα (1971), το Πακιστάν (1988) και την Πολωνία (2010) εξακολουθούν να αποτελούν συχνά αντικείμενο εικασιών. Σε αυτή την περίπτωση, ποιος θα μπορούσε να επωφεληθεί πολιτικά από τον θάνατο του Ραϊσί; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να δώσει εξηγήσεις στο γιατί συνετρίβη το ελικόπτερο, όμως θα μπορούσε να ρίξει φως στο τι θα ακολουθήσει στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο Ραϊσί ανήκε σε μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική ελίτ του Ιράν και τα τελευταία χρόνια είχαν διατυπωθεί ανησυχίες για τις φιλοδοξίες των κύκλων που τον περιέβαλαν. Γεννημένος στην ιερή πόλη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, ο Ραϊσί είχε προηγουμένως την κηδεμονία του ιερού ναού στην πόλη, η οποία είναι επίσης μια οικονομική αυτοκρατορία από μόνη της. Ήταν παντρεμένος με την κόρη του αρχηγού της Παρασκευής της Μασχάντ, ενός επίσης υπερσυντηρητικού κληρικού. Η σύζυγος του Ραϊσί, Jamileh Alamolhoda, έχει διαδραματίσει έναν ασυνήθιστα δημόσιο ρόλο, οδηγώντας ορισμένους συντηρητικούς κύκλους να ανησυχούν ότι μετά τον ενδεχόμενο θάνατο του Χαμενεΐ, μια «κλίκα της Μασχάντ» θα μπορούσε να έρθει στην κορυφή του θεοκρατικού καθεστώτος.

The first images have emerged showing the transfer of the martyrs' bodies by Red Crescent rescuers and army rangers to the downstream areas. pic.twitter.com/VE9Tg6nv6B