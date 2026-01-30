Ιράν: Ναι σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι σε υπαγορεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα

Το Ιράν είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε «δίκαιες και ισότιμες» συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, ωστόσο δεν πρόκειται να δεχθεί υπαγορεύσεις, δήλωσε την Παρασκευή ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε υπαγορεύσεις ή επιβολές», ανέφερε ο Αραγτσί σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη, δίπλα στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. «Παρά ταύτα, το Ιράν είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία έχει ουσιαστικό, λογικό και δίκαιο χαρακτήρα».

Δεν είναι σαφές πότε ή με ποια μορφή θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ενδεχόμενες συνομιλίες. Ο Αραγτσί δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τέτοιες συνομιλίες δεν μπορούν να διεξαχθούν «υπό καθεστώς απειλών».

Απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να διαπραγματευτεί αυτό που χαρακτήρισε «αμυντικές δυνατότητες» του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του πυραυλικού του προγράμματος. «Πιστεύω ότι καμία χώρα δεν είναι διατεθειμένη να συμβιβαστεί σε ζητήματα που αφορούν την ίδια της την ασφάλεια ή την εθνική της άμυνα», είπε.

Οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν νέες απειλές από την Ουάσιγκτον, με τον Ντόναλντ Τραμπ να καλεί την Τετάρτη το Ιράν να υπογράψει αυτό που χαρακτήρισε «δίκαιη» πυρηνική συμφωνία, διαφορετικά να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο νέου αμερικανικού στρατιωτικού πλήγματος.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι βρίσκεται σε επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους και σχεδιάζει περαιτέρω συνομιλίες.

«Έχω ήδη μιλήσει και σκοπεύω να συνεχίσω», είπε όταν ρωτήθηκε για το στάδιο των επαφών με την Τεχεράνη. «Έχουμε πολλά, πολύ μεγάλα και πολύ ισχυρά πλοία που πλέουν αυτή τη στιγμή προς το Ιράν και θα ήταν εξαιρετικό αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε».

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε με ποιον συνομίλησε, περιέγραψε ωστόσο το μήνυμα που μετέφερε. «Τους είπα δύο πράγματα», δήλωσε. «Πρώτον, όχι πυρηνικά. Και δεύτερον, σταματήστε να σκοτώνετε διαδηλωτές». Χιλιάδες διαδηλωτές σκοτώθηκαν κατά τις πρόσφατες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, έπειτα από σκληρή καταστολή από το καθεστώς.

Ο Αραγτσί δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν είναι «έτοιμο να επιστρέψει στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις», επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Τεχεράνης ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.

«Πρέπει πρώτα να διαμορφωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, όσον αφορά τη μορφή, τον τόπο και την ατζέντα των συνομιλιών», πρόσθεσε.

Η Τουρκία έτοιμη να συμβάλει στην αποκλιμάκωση

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αραγτσί στην Κωνσταντινούπολη, η Τουρκία δήλωσε ότι είναι έτοιμη να «αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο» μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, προκειμένου να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Η πρόταση διατυπώθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ιρανού ομολόγου του Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας. «Οι ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας–Ιράν και την κλιμάκωση των στρατιωτικών εντάσεων στην περιοχή», ανέφερε η ανακοίνωση την Παρασκευή.

Κατά την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη, ο Αραγτσί παραδέχθηκε ότι τα περιφερειακά ζητήματα είναι «εξαιρετικά σοβαρά αυτή τη στιγμή και αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις».

«Οι στόχοι που διατυπώνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους καθιστούν αναγκαίο να έχουμε στενότερες διαβουλεύσεις, να επανεξετάζουμε τις περιφερειακές εξελίξεις και να συντονίζουμε τις θέσεις μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Με πληροφορίες από CNN

