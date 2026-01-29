ΔΙΕΘΝΗ
Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ ο στρατός έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού δήλωσε ότι η χώρα απέκτησε 1.000 drones

Φωτ. ΕΡΑ
Ο αρχηγός του στρατού του Ιράν, ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, δήλωσε έτοιμος για μια «συντριπτική απάντηση» στις απειλές των ΗΠΑ για επέμβαση.

Η δήλωση έρχεται μετά την απόκτηση 1.000 στρατηγικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

Η απάντηση του Ιράν προς τις απειλές ΗΠΑ

«Απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζουμε», ο στρατός έχει ως «προτεραιότητα να ενισχύσει τα στρατηγικά πλεονεκτήματά του για μια άμεση και συντριπτική απάντηση σε κάθε εισβολή και επίθεση», δήλωσε ο στρατηγός, σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

Υπό τις διαταγές του, οι ομάδες πυροβολικού μάχης απέκτησαν «1.000 στρατηγικά drones» που κατασκευάστηκαν από «τον στρατό σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας, ανάλογα με τις νέες απειλές και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο των 12 ημερών» με το Ισραήλ τον Ιούνιο, ανέφερε η κρατική τηλεόραση.

