Από τα σενάρια πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στις συνομιλίες;

Το ξέσπασμα πολέμου δεν θα ήταν «προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ», δήλωσε χθες βράδυ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να πλανώνται αμφιβολίες για το εάν θα διατάξει ή όχι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ουδέποτε επιδίωξε και δεν επιδιώκει επ’ ουδενί πόλεμο, κι έχει τη βαθιά πεποίθηση ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ, ούτε της περιοχής», είπε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Συνομιλίες Ιράν με ΗΠΑ;

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, σε μια περίοδο που η Τεχεράνη φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη διπλωματία μπροστά σε απειλή μιας αμερικανικής επίθεσης.

Το Ιράν «μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν πολλά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.

Επίσης, ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, έκανε λόγο για «πρόοδο» προς τις «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ, παρόλο που η Ουάσινγκτον συνεχίζει να μην αποκλείει την επιλογή στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Σε αντίθεση με την πολεμική προπαγάνδα που δημιουργείται τεχνητά από μέσα ενημέρωσης, η δημιουργία ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις προχωρά», έγραψε ο Λαριτζανί στα περσικά στο X, μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν θέλει να «καταλήξει σε συμφωνία» για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προσθέτοντας ότι έδωσε στην Τεχεράνη τελεσίγραφο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ιράν: Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής οι ένοπλες δυνάμεις

Πάντως, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε επίθεσης, σημειώνοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, μετά την ανάπτυξη αυτήν την εβδομάδα σημαντικών αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στον Κόλπο.

«Αν κάνει λάθος ο εχθρός, αυτό θα βάλει αναμφιβόλως σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια, αυτήν της περιοχής και αυτήν του σιωνιστικού καθεστώτος», τόνισε ο Αμίρ Χαταμί, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, σημειώνοντας επίσης ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται «σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής».

Η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί», προειδοποίησε επίσης ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Η πυρηνική γνώση και τεχνολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν μπορούν να εξαλειφθούν, ακόμη κι αν οι επιστήμονες και τα παιδιά του έθνους γίνουν μάρτυρες», τόνισε, αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς που στοχοθετούσαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο με το Ισραήλ.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Σάββατο, ότι η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, αντί να αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν.

«Έχουμε ήδη κάνει αυτήν τη συμφωνία, το περίγραμμα της συμφωνίας», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One ενώ μετέβαινε στη Φλόριντα από την Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η Κίνα είναι επίσης, ευπρόσδεκτη να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

