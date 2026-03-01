Νεκρή έγκυος στον Κολωνό: Γειτόνισσα αποκαλύπτει πως άκουσε την 31χρονη να ουρλιάζει

Νέα στοιχεία «έρχονται στο φως» σχετικά με τον θάνατο της 31χρονης εγκύου στον Κολωνό, η οποία βρέθηκε νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της, φέροντας τραύμα στο κεφάλι.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 38χρονος σύντροφός της, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η νεαρή γυναίκα έπεσε από τις σκάλες, ισχυρισμό που ο ιατροδικαστής απορρίπτει.

Τώρα, γειτόνισσα του ζευγαριού αποκαλύπτει πως λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρή η 31χρονη, είχε ακούσει το ζευγάρι να καυγαδίζει έντονα, μάλιστα, κάποια στιγμή άκουσε τη γυναίκα να ουρλιάζει.

«Η Αστυνομία ερχόταν τακτικά στο σπίτι»

«Πριν το συμβάν, υπήρχε καβγάς έντονος, πολύ. Ένα ουρλιαχτό μιας γυναίκας και αυτόν να φωνάζει "ψόφα σκυλί" ή "ψόφα σαν σκυλί". Μετά άκουσα βαβούρα, βρισιές...», δήλωσε η γειτόνισσα του ζευγαριού μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Η ίδια ανέφερε πως ο 38χρονος είναι πολύ οξύθυμος άνθρωπος και η Αστυνομία πήγαινε τακτικά στο σπίτι.

Νεκρή έγκυος στον Κολωνό: Τι αναφέρει ο ιατροδικαστής

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το τραύμα που φέρει η γυναίκα δεν συνάδει με πτώση από σκάλα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για ατύχημα.

Το ζευγάρι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για κάποιο ενδοοικογενειακό επεισόδιο ωστόσο, οι γείτονες αναφέρουν στους αστυνομικούς ότι άκουγαν συχνά φασαρίες και τσακωμούς από το σπίτι τους.

Κλιμάκιο της Ασφάλειας, έχει αποκλείσει την περιοχή, συλλέγει καταθέσεις από το οικογενειακό αλλά και το φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού, ενώ εξετάζονται και τα ευρήματα στον χώρο του σπιτιού, καθώς και έξω από το σπίτι, προκειμένου να καταλάβουν και οι ίδιοι τι ακριβώς έχει συμβεί.