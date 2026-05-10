«Περιμένουν να καταρρεύσει το ανθρώπινο σώμα»: Η Νάργκες Μοχαμαντί για τις φυλακές του Ιράν

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δοκιμασία από την ασθένεια μέσα στη φυλακή», γράφει η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης σε απομνημονεύματα που βγήκαν λαθραία από τις φυλακές του Ιράν

Η Ναργκίς Μοχαμαντί / Φωτ.: Wikimedia
Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί περιγράφει σε απομνημονεύματα που βγήκαν λαθραία από τις φυλακές του Ιράν ξυλοδαρμούς, παρατεταμένη απομόνωση και συστηματική άρνηση ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια των πολυετών κρατήσεών της.

Τα κείμενα, που γράφτηκαν την τελευταία δεκαετία και μεταφέρθηκαν κρυφά έξω από τις φυλακές από συγκρατούμενους και επισκέπτες, θα δημοσιευθούν τον Σεπτέμβριο στο βιβλίο «A Woman Never Stops Fighting».

Σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσίευσε o Guardian, η Μοχαμαντί χαρακτηρίζει την απομόνωση «βασανιστήριο» και περιγράφει εξαντλητικές ανακρίσεις, σοβαρές ελλείψεις ιατρικής περίθαλψης και επανειλημμένες κακοποιήσεις μέσα στις φυλακές Εβίν, Καρτσάκ και Ζαντζάν.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δοκιμασία από την ασθένεια μέσα στη φυλακή», γράφει. «Τα αυταρχικά καθεστώτα δεν χρειάζονται πάντα μια αγχόνη. Μερικές φορές απλώς περιμένουν να καταρρεύσει το ανθρώπινο σώμα».

Η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με την οικογένειά της, η 53χρονη ακτιβίστρια έχασε περισσότερα από 20 κιλά και τον Μάρτιο βρέθηκε αναίσθητη στο κελί της έπειτα από πιθανό καρδιακό επεισόδιο.

Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της οικογένειας και των γιατρών της να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στην Τεχεράνη, οι ιρανικές αρχές αρνήθηκαν, ενώ σήμερα νοσηλεύεται φρουρούμενη σε μικρό περιφερειακό νοσοκομείο στη Ζαντζάν.

Η οικογένειά της έχει χαρακτηρίσει τη συνεχιζόμενη κράτηση και την άρνηση επαρκούς ιατρικής φροντίδας ως «αργή εκτέλεση».

Η Μοχαμαντί έχει συλληφθεί 14 φορές για τη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, της βελτίωσης των συνθηκών κράτησης και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν.

Συνολικά έχει καταδικαστεί σε 44 χρόνια φυλάκισης και 154 μαστιγώσεις, ενώ τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία».

Τον Δεκέμβριο του 2024 αποφυλακίστηκε προσωρινά για λόγους υγείας, όμως συνελήφθη ξανά έναν χρόνο αργότερα και τον Φεβρουάριο καταδικάστηκε σε νέα πολυετή ποινή φυλάκισης.

Με πληροφορίες από Guardian

