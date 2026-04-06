ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Reuters: ΗΠΑ-Ιράν εξετάζουν σχέδιο δύο φάσεων για άμεση ειρήνη και τερματισμό των εχθροπραξιών

Το σχέδιο, που θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα, αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή

ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ Facebook Twitter
Φωτ. Getty Images
0

ΗΠΑ και Ιράν έχουν λάβει σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα και να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε πηγή μιλώντας στο Reuters.

Το σχέδιο, γνωστό προσωρινά ως «Σύμφωνο του Ισλαμαμπάντ», έχει διαμορφωθεί από το Πακιστάν και περιλαμβάνει δύο στάδια: μια άμεση κατάπαυση του πυρός και, στη συνέχεια, μια ευρύτερη, ολοκληρωμένη συμφωνία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όλα τα στοιχεία του σχεδίου πρέπει να συμφωνηθούν εντός της ημέρας, με την αρχική κατανόηση να δομείται ως μνημόνιο συμφωνίας, που θα επικυρωθεί ηλεκτρονικά μέσω Πακιστάν.

Ο Αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, αξίζει να σημειωθεί πως κατά τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί.

Όροι του σχεδίου για ΗΠΑ - Ιράν και μελλοντικές δεσμεύσεις

Στο πλαίσιο της πρότασης, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ άμεσα, ανοίγοντας ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ θα προβλέπεται χρονικό περιθώριο 15-20 ημερών για την ολοκλήρωση μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Το τελικό πλαίσιο αναμένεται να περιλαμβάνει περιφερειακή ρύθμιση για το στενό και τελικές διαπραγματεύσεις από κοντά στην Ισλαμαμπάντ.

Το σχέδιο πιθανόν να περιλαμβάνει ιρανικές δεσμεύσεις να μην επιδιώξουν πυρηνικά όπλα, σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων και την απελευθέρωση των παγωμένων κεφαλαίων.

Παρά τις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες από Πακιστάν, Κίνα και ΗΠΑ, το Ιράν δεν έχει ακόμη δεσμευτεί επίσημα.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
 
 