Ιράκ: Επιθέσεις σε αμερικανικά στρατεύματα

Στόχος δύο επιθέσεων έγιναν Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ ενώ συνεχίζεται η ανησυχία για κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Δύο επιθέσεις με ρουκέτα στοχοποίησαν αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν σε δύο βάσεις στο Ιράκ χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, έγινε γνωστό σήμερα από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, εν μέσω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς. Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν την ώρα που ένοπλες ιρακινές ομάδες που πρόσκεινται στο Ιράν απειλούν ότι θα επιτεθούν εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράκ εξαιτίας της στήριξης που παρέχει η Ουάσινγκτον στο Ισραήλ

Τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή «τρεις ρουκέτες Κατιούσα έπεσαν κοντά στο στρατόπεδο των δυνάμεων του διεθνούς συνασπισμού» κατά των τζιχαντιστών, όπου σταθμεύουν Αμερικανοί και το οποίο βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, επεσήμανε αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Πηγή από τον ιρακινό στρατό επεσήμανε ότι από την επίθεση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ σημείωσε ότι «γίνεται έλεγχος» για την έκταση των υλικών ζημιών. Προς το παρόν καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Eξάλλου χθες Πέμπτη μια άλλη επίθεση με ρουκέτα εξαπολύθηκε εναντίον της βάσης Άιν αλ Άσαντ, στο δυτικό Ιράκ, όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες, σύμφωνα με ιρακινή στρατιωτική πηγή. «Καμία ζημιά» δεν καταγράφηκε, διαβεβαίωσε η πηγή. Την ευθύνη για εκείνη την επίθεση ανέλαβε μια οργάνωση με την ονομασία «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» μέσω ανάρτησή της σε κανάλια στο Telegram που συνδέονται με σιιτικές ομάδες που πρόσκεινται στο Ιράν.

