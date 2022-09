ΗΠΑ: Συντριβή υδροπλάνου στην Ουάσιγκτον- Ένας νεκρός, 9 αγνοούμενοι

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ομάδες έρευνας και διάσωσης αναζητούν άλλους εννέα μετά τη συντριβή υδροπλάνου χθες Κυριακή ανοικτά της πολιτείας Ουάσιγκτον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή.

Το υδροπλάνο εκτελούσε πτήση από το Φράιντεϊ Χάρμπορ, στα νησιά Σαν Χουάν, στα καναδοαμερικανικά σύνορα, προς το διεθνές αεροδρόμιο Τακόμα του Σιάτλ, όταν συνετρίβη κοντά στο Πάτζετ Σάουντ, βόρεια από τον προορισμό του.

#Correction - The Coast Guard is searching for 10 persons associated with the crash (9 Adults and 1 child). Additionally, the plane was bound for Renton.