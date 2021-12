Σχολεία στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ενισχύουν την ασφάλεια, έπειτα από αναρτήσεις στο TikTok που προειδοποιούν για βίαια περιστατικά.

Οι ασαφείς, ανώνυμες αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο προειδοποιούσαν ότι πολλά σχολεία θα λάβουν απειλές για πυροβολισμούς και βόμβες, σήμερα, Παρασκευή.

Μηνύματα εστάλησαν σε γονείς από σχολεία και αρχές επιβολής του νόμου, στα οποία επισημαινόταν ότι οι προειδοποιήσεις δεν θεωρούνται αξιόπιστες, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις αποφασίστηκε να μην γίνουν μαθήματα σήμερα, για προληπτικούς λόγους.

«Σας γράφουμε για να σας ενημερώσουμε και όχι για να σας τρομάξουμε. Έχουμε ενημερωθεί για ένα viral trend, σε εθνικό επίπεδο, στο TikTok για “απειλές για πυροβολισμούς και βόμβες σε κάθε σχολείο στις ΗΠΑ, ακόμη και δημοτικά” την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου», ανέφερε email που εστάλη σε γονείς μαθητών σχολείων στο Ιλινόις. Με το ίδιο μήνυμα οι γονείς ενημερώθηκαν ότι θα ενισχυθεί η παρουσία αστυνομικών γύρω από τα σχολεία, για προληπτικούς λόγους.

Το TikTok ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου, στη διερεύνηση του ζητήματος.

«Χειριζόμαστε ακόμη και τις φημολογούμενες απειλές με απόλυτη σοβαρότητα, για αυτό δουλεύουμε με τις αρχές επιβολής του νόμου στη διερεύνηση των προειδοποιήσεων για πιθανή βία στα σχολεία, ακόμη κι αν δεν έχουμε βρει αποδείξεις ότι τέτοιες απειλές προέρχονται ή διασπείρονται μέσω του TikTok», ανέφερε η πλατφόρμα σε ανάρτηση στο Twitter.

Σε νεότερη ανάρτηση, το TikTok ανέφερε ότι δεν έχει εντοπιστεί στην πλατφόρμα υλικό που προωθεί τη βία στα σχολεία, αλλά βίντεο που συζητούν αυτή τη φήμη και προειδοποιούν τους άλλους. Επίσης, επεσήμανε ότι οι τοπικές αρχές και το FBI «έχουν επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη απειλή», οπότε η πλατφόρμα εργάζεται ώστε «να αφαιρεθούν κινδυνολογικές προειδοποιήσεις» που παραβιάζουν την πολιτική του TikTok για την παραπληροφόρηση.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν έχει βρει πληροφορίες που να δείχνουν όποιες συγκεκριμένες, αξιόπιστες απειλές για σχολεία, αλλά ενθάρρυνε τις κοινότητες να «παραμείνουν σε επαγρύπνηση».

