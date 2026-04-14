Θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες Λιβάνου και Ισραήλ παρά την αντίθεση της Χεζμπολάχ

Ένας πρώην αξιωματούχος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας υποστήριξε ότι «οι προσδοκίες είναι χαμηλές»

Εκπρόσωποι του Λιβάνου και του Ισραήλ πρόκειται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, αλλά οι προοπτικές για επίτευξη συμφωνίας φαίνονται ελάχιστες.

Ο Ναΐμ Κασέμ – ηγέτης της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, η οποία μάχεται εναντίον του Ισραήλ – ζήτησε την ακύρωση των συνομιλιών πριν ακόμη ξεκινήσουν, χαρακτηρίζοντάς τες «μάταιες».

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο του Ιράν στις 2 Μαρτίου, μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ.

Έκτοτε, οι ισραηλινές επιθέσεις – συμπεριλαμβανομένης μιας εξαιρετικά σφοδρής επίθεσης στη Βηρυτό στις 8 Απριλίου – έχουν σκοτώσει περισσότερους από 2.000 ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει πάνω από ένα εκατομμύριο, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός. Επιπλέον, ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις έχουν εισβάλει στο νότιο Λίβανο.

Οι συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Στη συνάντηση, με τη μεσολάβηση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, θα συμμετάσχουν οι πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον και ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Βηρυτό.

«Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμμετέχουν σε ανοιχτές, άμεσες, υψηλού επιπέδου διπλωματικές συνομιλίες – τις πρώτες τέτοιου είδους συνομιλίες από το 1993 – με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Αυτή η συζήτηση θα οριοθετήσει το πλαίσιο του εν εξελίξει διαλόγου σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της μακροπρόθεσμης ασφάλειας των βόρειων συνόρων του Ισραήλ και της στήριξης της αποφασιστικότητας της κυβέρνησης του Λιβάνου να ανακτήσει την πλήρη κυριαρχία επί του εδάφους της», πρόσθεσε η αξιωματούχος.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές παραμένουν σε πλήρη αντίθεση.

«Αυτός ο διάλογος μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου... έχει ως στόχο τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, την απομάκρυνσή της από τον Λίβανο και την εδραίωση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας», δήλωσε η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

«Δεν θα συζητήσουμε για κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ, η οποία συνεχίζει να πραγματοποιεί αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των πολιτών μας», είπε η Μπεντροσιάν.

Μικρές οι προσδοκίες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι «θέλουμε τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και θέλουμε μια πραγματική ειρηνευτική συμφωνία που θα διαρκέσει για γενιές».

Από τη λιβανική πλευρά, ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν δήλωσε τη Δευτέρα ότι ελπίζει οι συνομιλίες στην Ουάσιγκτον να οδηγήσουν σε «μια συμφωνία... για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, με στόχο την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ».

Οι Αμερικανοί διπλωμάτες βρέθηκαν εν τω μεταξύ τις τελευταίες ημέρες σε δύσκολη θέση όσον αφορά τη σύγκρουση στο Λίβανο, φοβούμενοι ότι αυτή ενδέχεται να εμποδίσει τις συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες δεν κατάφεραν να επιτύχουν κάποια σημαντική πρόοδο την Κυριακή στο Πακιστάν.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά και στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Λιβάνου, ενώ ταυτόχρονα υπερασπίζεται τα δικαιώματα του Ισραήλ – θέσεις που φαίνεται δύσκολο να συμβιβαστούν.

Θα χρειαζόταν «πολλή φαντασία και αισιοδοξία για να πιστέψει κανείς» ότι τα ζητήματα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μπορούν να επιλυθούν στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας πρώην αξιωματούχος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας υπό τον όρο της ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι «οι προσδοκίες είναι χαμηλές».

«Θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία, και το Ισραήλ θα δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας στο βορρά πολύ παρόμοια με αυτή που έχουμε στη Γάζα», πρόσθεσε ο πρώην αξιωματούχος.

Με πληροφορίες από France 24 και AFP

