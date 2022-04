ΗΠΑ: Νεκρός ακτιβιστής του κλίματος που αυτοπυρπολήθηκε κοντά στο Ανώτατο Δικαστήριο

Την τελευταία του πνοή άφησε ο φωτορεπόρτερ και ακτιβιστής του κλίματος Wynn Alan Bruce ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε κοντά στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την Παρασκευή 22 Απριλίου, την Ημέρα της Γης.

Ο 50χρονος, που καταγόταν από το Κολοράντο, έφερε σοβαρά τραύματα και έγινε αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε το Σάββατο.

Από το προφίλ του στα social media φαίνεται ότι ήταν ένας άνθρωπος παθιασμένος με την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τον βουδισμό.

Το μήνυμα-προάγγελος του τέλους του

Λίγες μέρες πριν το συμβάν, ο 50χρονος είχε κάνει μία ανάρτηση στο Facebook που μπορεί -όταν δημοσιεύτηκε- να μην είχε κάποιο ιδιαίτερο νόημα, αλλά φαίνεται ότι είχε αποκαλύψει τα σχέδιά του.

Ανήρτησε την ημερομηνία 4/22/2022 και τη συνόδευσε με ένα emoji φωτιάς.

Facebook Twitter

Η Δρ. K. Kritee εκτίμησε πως ο Bruce σχεδίαζε να αυτοπυρποληθεί εδώ και έναν χρόνο.

«Ήταν φίλος μου. Διαλογιζόταν με την ομάδα μου» είπε η Kritee. «Η πράξη του δεν είναι αυτοκτονία. Πρόκειται για μια βαθιά ατρόμητη πράξη συμπόνιας για να επιστήσει την προσοχή στην κλιματική κρίση. Συγκεντρώνουμε πληροφορίες, αλλά το σχεδίαζε για τουλάχιστον ένα χρόνο. Είμαι συγκινημένη».

This guy was my friend. He meditated with our sangha. This act is not suicide. This is a deeply fearless act of compassion to bring attention to climate crisis. We are piecing together info but he had been planning it for atleast one year. #wynnbruce I am so moved. https://t.co/bHoRaLK6Fr