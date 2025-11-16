ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ και αραβικά κράτη βλέπουν «πορεία προς παλαιστινιακό κράτος» - Ο Νετανιάχου λέει «ποτέ»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ψηφίζει σχέδιο που προβλέπει μεταβατική διοίκηση στη Γάζα και ανοίγει τον δρόμο, υπό προϋποθέσεις, για μελλοντική παλαιστινιακή κρατική υπόσταση

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη Γενική Συζήτηση της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών / Φωτ: EPA/SARAH YENESEL
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη Γενική Συζήτηση της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών / Φωτ: EPA/SARAH YENESEL
Λίγες ώρες πριν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψηφίσει επί σχεδίου που μιλά για «πορεία προς παλαιστινιακή ανεξαρτησία», ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε κατηγορηματικά την αντίθεσή του στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, μια θέση που έχει προκαλέσει αναβρασμό εντός της κυβέρνησής του.

Η παρέμβασή του έγινε μετά τις έντονες αντιδράσεις των ακροδεξιών εταίρων του συνασπισμού, που απείλησαν ακόμη και με αποχώρηση αν ο πρωθυπουργός δεν απορρίψει δημόσια κάθε συζήτηση περί παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης.

Το νέο προσχέδιο του ΟΗΕ υιοθετεί διατύπωση που δεν υπήρχε σε προηγούμενες εκδοχές, κάνοντας αναφορά σε μια μελλοντική παλαιστινιακή κρατική οντότητα και βασιζόμενο στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Την πρόταση υποστηρίζουν η Ουάσινγκτον και μια σειρά αραβικών κρατών.

Το κείμενο, το οποίο συζητείται από τις 7 Νοεμβρίου, προβλέπει τη σύσταση μεταβατικής διοίκησης «Συμβουλίου Ειρήνης» στη Γάζα για ανοικοδόμηση και οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, το «σχέδιο 20 σημειων» του Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παλαιστινιακής αυτοδιάθεσης, εφόσον προηγηθούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Εσωτερικές πιέσεις στον Νετανιάχου

Οι ακροδεξιοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς απαίτησαν από τον Νετανιάχου να απορρίψει «χωρίς αστερίσκους» οποιαδήποτε συζήτηση για παλαιστινιακό κράτος. Ο Μπεν Γκβιρ μάλιστα απείλησε ότι θα αποσύρει το κόμμα του από την κυβέρνηση.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ / Φωτ: EPA, αρχείου

«Η αντίθεσή μας σε ένα παλαιστινιακό κράτος, σε οποιαδήποτε περιοχή, δεν έχει αλλάξει», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας πως «δεν χρειάζεται υποδείξεις από κανέναν».

Μια πιθανή αποχώρηση των ακροδεξιών κομμάτων θα μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2026. Στο ίδιο πνεύμα, οι υπουργοί Άμυνας Ίσραελ Κατζ και Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους στην προοπτική παλαιστινιακής κρατικής οντότητας.

Το σχέδιο Τραμπ οδήγησε στον τερματισμό των παρατεταμένων μαχών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, έπειτα από δύο χρόνια συγκρούσεων που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της Γάζας και επιδείνωσαν την περιφερειακή αστάθεια.

Ο Νετανιάχου είχε στηρίξει το σχέδιο κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, αποφεύγοντας όμως μέχρι σήμερα να τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα του παλαιστινιακού κράτους. Πριν από το ταξίδι του, είχε προαναγγείλει «απάντηση» σε χώρες της Δύσης που αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος, χωρίς ωστόσο να ακολουθήσουν συγκεκριμένες διπλωματικές ενέργειες.

Ο Σμότριτς, σε νέα του δήλωση, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι «επέλεξε τη σιωπή και την πολιτική ντροπή» επί δύο μήνες, καλώντας τον να ξεκαθαρίσει πως «παλαιστινιακό κράτος δεν θα υπάρξει ποτέ στα εδάφη της πατρίδας μας».

