ΗΠΑ: Ένταλμα κατάσχεσης αεροσκάφους Ρώσου ολιγάρχη - Αirbus αξίας $90 εκατ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξουσιοδοτήθηκαν οι ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές να κατασχέσουν το αεροσκάφος Airbus που ανήκει στον Ρώσο ολιγάρχη, Αντρέι Σκοτς.

Πρόκειται για ένα A319-100 αξίας 90 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε βάρος του Αντρέι Σκοτς, βουλευτή της Δούμας (της ρωσικής Κάτω Βουλής) είχαν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις το 2018 για τους δεσμούς που φέρεται να διατηρούσε με το οργανωμένο έγκλημα στη Ρωσία και επιβλήθηκαν νέες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

United States obtains warrant for seizure of airplane of sanctioned Russian oligarch Andrei Skoch worth over $90 millionhttps://t.co/tnknafZLp6 pic.twitter.com/7h9a8UYEzf