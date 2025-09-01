ΗΠΑ: Δολοφονία στο φεστιβάλ Burning Man – Άνδρας βρέθηκε «σε λίμνη αίματος»

Οι αρχές στη Νεβάδα των ΗΠΑ ξεκίνησαν έρευνα για ανθρωποκτονία στο φεστιβάλ Burning Man, μετά τον εντοπισμό ενός άνδρα νεκρού σε κάμπινγκ το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πέρσινγκ, περίπου στις 21:14 τοπική ώρα (04:14 GMT) ένας επισκέπτης ενημέρωσε αστυνομικό για το περιστατικό. Ο άνδρας βρέθηκε «ξαπλωμένος στο έδαφος, μέσα σε λίμνη αίματος», χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.

Το πτώμα εντοπίστηκε την ώρα που ξεκινούσε η καύση του «Man», της εμβληματικής ξύλινης κατασκευής που δίνει το όνομά της στο φεστιβάλ.

Η διοργάνωση Burning Man Project ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και κάλεσε τους συμμετέχοντες να μην παρεμβαίνουν στην έρευνα. Τμήμα του χώρου αποκλείστηκε, ενώ επιτόπου εργάζονται αστυνομικοί και ιατροδικαστές.

Ο σερίφης Τζέρι Άλεν δήλωσε ότι «αρκετοί παρευρισκόμενοι στην άμεση περιοχή ανακρίθηκαν», προσθέτοντας πως, παρότι η πράξη φαίνεται μεμονωμένη, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να παραμένουν σε επαγρύπνηση.

Η αστυνομία έχει ενισχύσει την παρουσία της στο σημείο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Το Burning Man συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο στην έρημο Black Rock, όπου στήνεται η προσωρινή «πόλη» του φεστιβάλ. Το φετινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα.

Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί θανατηφόρα περιστατικά, όπως το 2023 όταν επισκέπτης έχασε τη ζωή του λόγω σφοδρής βροχόπτωσης και το 2017 όταν άνδρας όρμησε μέσα στο φλεγόμενο ομοίωμα.

