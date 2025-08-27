Burning Man 2025: Σφοδρές ριπές ανέμου και σκόνης πλήττουν το φεστιβάλ - Διαλύθηκε το Orgy Dome

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι περίπου 80.000 άτομα συμμετέχουν στο Burning Man κάθε χρόνο

Ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα του Burning Man έχει καταρρεύσει. Το διαβόητο Orgy Dome δεν υπάρχει πια (προς το παρόν).

Σφοδρές ριπές ανέμου και σκόνης έπληξαν την Black Rock City νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δημιουργώντας ένα δύσκολο ξεκίνημα για το ετήσιο φεστιβάλ Burning Man στην έρημο.

Μερικοί συμμετέχοντες έμειναν εγκλωβισμένοι έξω από τις πύλες, ενώ άλλοι κρύφτηκαν στο εσωτερικό, αντιμετωπίζοντας ήδη τόση σκόνη και λάσπη όση συνήθως αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εβδομάδας.

Μεταξύ των... θυμάτων των σκληρών καιρικών συνθηκών ήταν και το Orgy Dome (Θάλαμος Οργίων), το οποίο είναι αυτό ακριβώς που λέει και το όνομά του και καταλαμβάνει την ξεχωριστή του θέση στο φεστιβάλ από το 2003. Ο κλιματιζόμενος χώρος, γεμάτος με όλες τις μαλακές επιφάνειες που θα χρειαζόταν κάποιος για να περάσει καλά στην έρημο, δέχτηκε 5000 επισκέπτες πέρυσι, αλλά φέτος, απλά δεν ήταν γραφτό του.

«Η ομάδα κατασκευής μας δούλεψε πολύ σκληρά την περασμένη εβδομάδα για να *οικοδομήσει* τον υπέροχο χώρο μας», έγραψαν οι διοργανωτές στο Instagram. «Δυστυχώς, οι χθεσινές ριπές ανέμου κατέστρεψαν όλη αυτή την προσπάθεια και κατέστρεψαν τη δομή μας».

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι περίπου 80.000 άτομα συμμετέχουν στο Burning Man κάθε χρόνο. Παρά τις σκόνες, τους ισχυρούς ανέμους, τις καταιγίδες και τις πολυάριθμες καθυστερήσεις, σύμφωνα με την Reno Gazette Journal, μέχρι τη Δευτέρα το πρωί είχαν παρευρεθεί περισσότερα από 40.000 άτομα.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο έδειχναν τους συμμετέχοντες να παλεύουν με τις ριπές του ανέμου, ενώ η πυκνή σκόνη εμπόδιζε την ορατότητα της κάμερας. Το καιρικό σύστημα ενδέχεται να φέρει διάσπαρτο χαλάζι και περισσότερη σκόνη, αλλά οι βροχοπτώσεις και η πρόσθετη υγρασία ενδέχεται επίσης να βελτιώσουν τις συνθήκες. Αναμένεται ξηρότερο καιρό την Πέμπτη, προσφέροντας κάποια ανακούφιση μέχρι τη λήξη της εκδήλωσης την επόμενη Δευτέρα.

Πέρυσι, οι βροχοπτώσεις μετέτρεψαν τους δρόμους της ερήμου σε λάσπη, δημιουργώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση που έφτασε τις επτά ώρες οδήγησης στην έξοδο μήκους 5 μιλίων (8 χλμ.). Παρά τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, τέτοιος καιρός θεωρείται τυπικός για την έρημο Black Rock κατά τη διάρκεια της περιόδου των μουσώνων.

Εν τω μεταξύ, ο ιστότοπος του Burning Man Project ξεκίνησε μια ζωντανή μετάδοση του φεστιβάλ την Τρίτη, μετά από κάποιες τεχνικές καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από τις σκόνες και τους κεραυνούς.

Με πληροφορίες από San Francisco Chronicle, Guardian