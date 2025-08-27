ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Burning Man 2025: Σφοδρές ριπές ανέμου και σκόνης πλήττουν το φεστιβάλ - Διαλύθηκε το Orgy Dome

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι περίπου 80.000 άτομα συμμετέχουν στο Burning Man κάθε χρόνο

Burning Man 2025: Σφοδρές ριπές ανέμου και σκόνης πλήττουν το φεστιβάλ - Διαλύθηκε το Orgy Dome Facebook Twitter
φωτ.: YouTube
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα του Burning Man έχει καταρρεύσει. Το διαβόητο Orgy Dome δεν υπάρχει πια (προς το παρόν).

Σφοδρές ριπές ανέμου και σκόνης έπληξαν την Black Rock City νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δημιουργώντας ένα δύσκολο ξεκίνημα για το ετήσιο φεστιβάλ Burning Man στην έρημο.

Μερικοί συμμετέχοντες έμειναν εγκλωβισμένοι έξω από τις πύλες, ενώ άλλοι κρύφτηκαν στο εσωτερικό, αντιμετωπίζοντας ήδη τόση σκόνη και λάσπη όση συνήθως αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εβδομάδας.

@didinailsny1 We just got out from burner express bus and got stuck in 30sec in the middle of storm without anything #burnerman ♬ Resurrection - Hans Zimmer

Μεταξύ των... θυμάτων των σκληρών καιρικών συνθηκών ήταν και το Orgy Dome (Θάλαμος Οργίων), το οποίο είναι αυτό ακριβώς που λέει και το όνομά του και καταλαμβάνει την ξεχωριστή του θέση στο φεστιβάλ από το 2003. Ο κλιματιζόμενος χώρος, γεμάτος με όλες τις μαλακές επιφάνειες που θα χρειαζόταν κάποιος για να περάσει καλά στην έρημο, δέχτηκε 5000 επισκέπτες πέρυσι, αλλά φέτος, απλά δεν ήταν γραφτό του.

«Η ομάδα κατασκευής μας δούλεψε πολύ σκληρά την περασμένη εβδομάδα για να *οικοδομήσει* τον υπέροχο χώρο μας», έγραψαν οι διοργανωτές στο Instagram. «Δυστυχώς, οι χθεσινές ριπές ανέμου κατέστρεψαν όλη αυτή την προσπάθεια και κατέστρεψαν τη δομή μας».

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι περίπου 80.000 άτομα συμμετέχουν στο Burning Man κάθε χρόνο. Παρά τις σκόνες, τους ισχυρούς ανέμους, τις καταιγίδες και τις πολυάριθμες καθυστερήσεις, σύμφωνα με την Reno Gazette Journal, μέχρι τη Δευτέρα το πρωί είχαν παρευρεθεί περισσότερα από 40.000 άτομα.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο έδειχναν τους συμμετέχοντες να παλεύουν με τις ριπές του ανέμου, ενώ η πυκνή σκόνη εμπόδιζε την ορατότητα της κάμερας. Το καιρικό σύστημα ενδέχεται να φέρει διάσπαρτο χαλάζι και περισσότερη σκόνη, αλλά οι βροχοπτώσεις και η πρόσθετη υγρασία ενδέχεται επίσης να βελτιώσουν τις συνθήκες. Αναμένεται ξηρότερο καιρό την Πέμπτη, προσφέροντας κάποια ανακούφιση μέχρι τη λήξη της εκδήλωσης την επόμενη Δευτέρα.

Πέρυσι, οι βροχοπτώσεις μετέτρεψαν τους δρόμους της ερήμου σε λάσπη, δημιουργώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση που έφτασε τις επτά ώρες οδήγησης στην έξοδο μήκους 5 μιλίων (8 χλμ.). Παρά τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, τέτοιος καιρός θεωρείται τυπικός για την έρημο Black Rock κατά τη διάρκεια της περιόδου των μουσώνων.

Εν τω μεταξύ, ο ιστότοπος του Burning Man Project ξεκίνησε μια ζωντανή μετάδοση του φεστιβάλ την Τρίτη, μετά από κάποιες τεχνικές καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από τις σκόνες και τους κεραυνούς.

Με πληροφορίες από San Francisco Chronicle, Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τέιλορ Σουίφτ: Ο Τραμπ «ξέχασε πως την μισεί» και της ευχήθηκε για τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι

Διεθνή / Τέιλορ Σουίφτ: Ο Τραμπ «ξέχασε πως την μισεί» και της ευχήθηκε για τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι

Πριν από τρεις εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε την Τέιλορ Σουίφτ «woke τραγουδίστρια» και τώρα, ξαφνικά υποστηρίζει την σχέση της, σχολιάζει το Roling Stone
LIFO NEWSROOM
Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει για πρώτη φορά τη Γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων από τους Οθωμανούς

Διεθνή / Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει για πρώτη φορά τη Γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων από τους Οθωμανούς

Για πρώτη φορά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναγνώρισε δημόσια τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων - Η δήλωση φέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που το Ισραήλ απέφευγε επί δεκαετίες
LIFO NEWSROOM
Αόρατος θάνατος στην Ουκρανία: Το 25% είναι παγιδευμένο με νάρκες - Παιδιά σκοτώνονται κάθε μέρα

Διεθνή / Αόρατος θάνατος στην Ουκρανία: Το 25% είναι παγιδευμένο με νάρκες - Παιδιά σκοτώνονται κάθε μέρα

Στη Σούμι και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, νάρκες και εκρηκτικά απειλούν καθημερινά πολίτες - Σχεδόν το 25% της χώρας είναι μολυσμένο με εκρηκτικά, σύμφωνα με ειδικούς του ΟΗΕ
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέλει να μετονομαστεί το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου» - Γιατί έπαψε να λέγεται έτσι το 1949

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να μετονομαστεί το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου» - Γιατί έπαψε να λέγεται έτσι το 1949

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει την ιδέα να μετονομαστεί το Υπουργείο Άμυνας σε «Υπουργείο Πολέμου», επικαλούμενος την ιστορία νικών των ΗΠΑ, αλλά η αλλαγή απαιτεί νομοθετική έγκριση
LIFO NEWSROOM
Reuters: Παραιτήθηκε η φωτορεπόρτερ κατηγορώντας το πρακτορείο για αναπαραγωγή ισραηλινής προπαγάνδας

Διεθνή / Γάζα: Παραιτήθηκε φωτορεπόρτερ του Reuters - Το κατηγορεί για αναπαραγωγή ισραηλινής προπαγάνδας

«Δεν μπορώ πια να διατηρήσω καμία σχέση με το Reuters, καθώς με τη στάση του ουσιαστικά δικαιολογεί και καλύπτει τη συστηματική δολοφονία 245 δημοσιογράφων στη Γάζα», έγραψε την Τρίτη
LIFO NEWSROOM
Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία σε αεράμυνα και πληροφορίες, αλλά μετά τον πόλεμο

Διεθνή / Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία σε αεράμυνα και πληροφορίες, αλλά μετά τον πόλεμο

Οι ΗΠΑ προσφέρουν υποστήριξη σε ευρωπαϊκή αποστολή για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, με πληροφορίες, αεράμυνα και επιτήρηση, ενισχύοντας την προστασία της χώρας έναντι μελλοντικής ρωσικής επίθεσης
LIFO NEWSROOM
 
 