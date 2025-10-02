ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της - Φέρεται να τις παρενοχλούσε

Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων αναφέρουν ότι οι δύο έφηβες γνώριζαν τον νεαρό άνδρα, ενώ φέρεται να είχε εκδοθεί εις βάρος του περιοριστική εντολή για παρενόχληση μίας εκ των δύο

LifO Newsroom
ΗΠΑ: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της - Φέρεται να της παρενοχλούσε
Φωτογραφία: X
Σοκαρισμένη είναι η κοινότητα Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ από την είδηση θανάτου δύο έφηβων κοριτσιών, ηλικίας 17 ετών, τη Δευτέρα (29/9).

Πρόκειται για την Maria Niotis, ελληνικής καταγωγής, και την Isabella Salas.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα κορίτσια κινούνταν με ηλεκτρικό ποδήλατο όταν παρασύρθηκαν από ένα μαύρο SUV, το οποίο δεν σταμάτησε μετά τη σύγκρουση και τράπηκε σε φυγή.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη λίγο αργότερα. Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων αναφέρουν ότι οι δύο έφηβες γνώριζαν τον νεαρό άνδρα, ενώ φέρεται να είχε εκδοθεί εις βάρος του περιοριστική εντολή για παρενόχληση μίας εκ των κοριτσιών.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από την εισαγγελία της κομητείας Union, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους της περιοχής να ελέγξουν υλικό από κάμερες ασφαλείας ή καταγραφικά αυτοκινήτων, σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από CBS News

