ΗΠΑ: Αγνοείται η μητέρα της παρουσιάστριας του «Today» – «Εγκληματική ενέργεια» αναφέρουν οι αρχές

Η μητέρα της παρουσιάστριας του Today, Savannah Guthrie, αγνοείται στην Αριζόνα, με τις αρχές να δηλώνουν ότι στο σπίτι της υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα (Pima County Sheriff’s Department), η 84χρονη Nancy Guthrie εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Catalina Foothills. Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της την Κυριακή, το μεσημέρι.

Ο σερίφης, Chris Nanos, ανέφερε ότι οι ερευνητές πραγματοποίησαν αυτοψία στο σπίτι της την Κυριακή και εντόπισαν «στοιχεία που μας προκάλεσαν σοβαρή ανησυχία», επισημαίνοντας ότι ο χώρος αντιμετωπίζεται πλέον ως τόπος εγκλήματος.

«Δεν έφυγε από το σπίτι με τη θέλησή της, αυτό το γνωρίζουμε», δήλωσε ο Nanos κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τα ΜΜΕ τη Δευτέρα.

Η Nancy Guthrie αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και έχει περιορισμένη κινητικότητα, ωστόσο δεν παρουσιάζει γνωστικές δυσκολίες, σύμφωνα με την οικογένειά της. Όπως τόνισε ο σερίφης, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, η διακοπή της οποίας για περισσότερες από 24 ώρες «θα μπορούσε να αποβεί μοιραία».

«Απευθύνουμε έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι, είδε ή άκουσε οτιδήποτε, να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας ή να καλέσει το 911», ανέφερε, καλώντας παράλληλα τους κατοίκους της περιοχής να ελέγξουν τυχόν κάμερες ασφαλείας στα σπίτια τους.

Η επιχείρηση έρευνας, η οποία συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής «χωρίς αποτέλεσμα», έχει προς το παρόν ανασταλεί. «Σε αυτή τη φάση, δεν αντιμετωπίζουμε την υπόθεση ως επιχείρηση αναζήτησης, αλλά ως έρευνα εγκληματικής ενέργειας», πρόσθεσε.

Το FBI συνδράμει στην έρευνα, ενώ οι Αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη κινδύνου για το κοινό.

Σύμφωνα με τον σερίφη, η 84χρονη μεταφέρθηκε στο σπίτι της —όπου ζει μόνη— από τα παιδιά της γύρω στις 9:45 το βράδυ του Σαββάτου. Το επόμενο πρωί, η οικογένεια ειδοποιήθηκε από την εκκλησία της ότι δεν είχε εμφανιστεί. Όταν πήγαν στο σπίτι της και δεν την εντόπισαν, ειδοποίησαν τις Αρχές.

Από το τμήμα ανθρωποκτονιών της κομητείας Πίμα αναφέρθηκε ότι οι ερευνητές βρήκαν «ύποπτες συνθήκες στο σημείο», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και έχουν στην κατοχή τους το κινητό τηλέφωνο της αγνοούμενης.

Ερωτηθείς αν η υπόθεση θα μπορούσε να σχετίζεται με στοχευμένη ενέργεια λόγω της δημοσιότητας της κόρης της, ο σερίφης απάντησε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για απειλές εις βάρος της Σαβάνα Γκάθρι, σημειώνοντας ότι υπάρχει επικοινωνία με την ομάδα ασφαλείας της.

«Δεν αποκλείουμε κανένα ενδεχόμενο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στοιχεία που να δείχνουν κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Εκπρόσωπος της NBCUniversal επιβεβαίωσε νωρίς τη Δευτέρα την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι, δηλώνοντας ότι η οικογένεια «συνεργάζεται στενά με τις τοπικές Αρχές».

Σε δήλωση που διαβάστηκε στον αέρα του «Today» από τον Κρεγκ Μέλβιν, η Σαβάνα Γκάθρι ανέφερε:

«Εκ μέρους της οικογένειάς μας, θέλω να ευχαριστήσω όλους για τις σκέψεις, τις προσευχές και τα μηνύματα στήριξης. Αυτή τη στιγμή, η προτεραιότητά μας είναι η ασφαλής επιστροφή της αγαπημένης μας μητέρας».

Η ίδια κάλεσε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα.

Με πληροφορίες από ABC News

