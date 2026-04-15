Η Βρετανία επιστρέφει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus από το 2027

Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν σήμερα ότι υπέγραψαν τη συμφωνία επανένταξης του Λονδίνου, από το 2027, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus, έξι χρόνια μετά το Brexit.

Οι Βρετανοί διέκοψαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών τον Δεκέμβριο του 2020, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ.

Η επιστροφή της Βρετανίας στο Erasmus

Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε σήμερα ότι «περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι» θα επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα κατά την πρώτη χρονιά της επανεισαγωγής του. Πρόκειται κυρίως για φοιτητές αλλά επίσης και για μαθητευόμενους σε προγράμματα κατάρτισης μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, για ομάδες μαθητών που συμμετέχουν σε πολιτιστικές ανταλλαγές και σε οργανισμούς που συνεργάζονται σε νέες, διασυνοριακές πρωτοβουλίες, ανέφερε.

Η Βρετανία πέτυχε να μειωθεί κατά 30% το ποσό που θα καταβάλει για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, ως χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.

Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο και εντάσσεται στο πλαίσιο αναζωογόνησης των σχέσεων με την ΕΕ που ανέλαβε να υλοποιήσει ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αφού ανέλαβε την εξουσία, τον Ιούλιο του 2024. Πρόσφατα ο Βρετανός πρωθυπουργός επισήμανε πόσο σημαντική είναι η σύσφιξη των σχέσεων με την ΕΕ, με φόντο τις οικονομικές συνέπειες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εντάσεις στη σχέση του Λονδίνου με την Ουάσινγκτον.

Το πρόγραμμα Erasmus επιτρέπει στους φοιτητές να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια και άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, λαμβάνοντας υποτροφία για να καλύπτουν μέρος των εξόδων τους.