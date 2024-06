Ινδός εργάτης γης με ακρωτηριασμένο χέρι «αφέθηκε να πεθάνει στο δρόμο» στην Ιταλία

Ο 31χρονος εργάτης γης, Σάτναμ Σινγκ, τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι ενώ εργαζόταν σε μια φάρμα στην Ιταλία, και εγκαταλείφθηκε στη μέση του δρόμου αντί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ο Σάτναμ Σινγκ εγκαταλείφθηκε με ακρωτηριασμένο χέρι στον δρόμο, έξω από το σπίτι του στο Μπόργκο Σάντα Μαρί της Ιταλίας, ενώ είχε προηγηθεί ο τραυματισμός του εν ώρα εργασίας σε αγρόκτημα στη Λατίνα, μια αγροτική περιοχή κοντά στη Ρώμη όπου εργάζονται πολλοί Ινδοί μετανάστες. Στη μέση του δρόμου εγκαταλείφθηκε από τον εργοδότη του, ο οποίος αντί να τον μεταφέρει άμεσα στο νοσοκομείο, αποφάσισε -μετά από ώρα- να τον πάει σπίτι του.

Ο 31χρονος Ινδός εργάτης γης, είχε μεταναστεύσει στην Ιταλία με τη σύζυγό του πριν από τρία χρόνια. Η ιταλική αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε από τη σύζυγό του και στάλθηκε αεροσκάφος για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο San Camillo Forlalini στη Ρώμη, όπου υπέκυψε στα τραύματά του χθες, Τετάρτη (19/6).

Satnam Singh è morto, dopo essere stato caricato su un furgoncino per essere scaricato davanti a casa sua insieme alla moglie. Abbandonato insieme al suo braccio tranciato dal macchinario, poggiato su una cassetta per ortaggi.

