ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ινδονησία: Αγνοείται αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες

Συμφωνα με πληροφορίες, στο αεροσκάφος επέβαιναν 3 επιβάτες και 8 μέλη του προσωπικού

The LiFO team
The LiFO team
Ινδονησία: Αγνοείται αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Οι αρχές της Ινδονησίας διεξάγουν έρευνες για το εντοπισμό ενός μικρού αεροσκάφους με 11 επιβαίνοντες, με το οποίο έχασαν επαφή ενώ πετούσε πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσαν υπεύθυνοι των ομάδων διάσωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το αεροπλάνο, ιδιοκτησίας της αεροπορικής εταιρείας Indonesia Air Transport, είχε προορισμό το Μακασάρ, στο Νότιο Σουλαουέζι, αφού απογειώθηκε από το Γιογκιακάρτα, στη νήσο Ιάβα, με τρεις επιβάτες και 8μελές πλήρωμα.

Η επαφή χάθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι τοπική ώρα (08.00 ώρα Ελλάδας).

Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, δήλωσε πως ομάδες έχουν αναπτυχθεί σε μια ορεινή ζώνη της περιοχής Μάρος, σε απόσταση περίπου 42 χιλιομέτρων από την επαρχιακή πρωτεύουσα Μακασάρ, όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του αεροσκάφους.

Στις έρευνες στο έδαφος και από αέρος συμμετέχουν η πολεμική αεροπορία, η αστυνομία και εθελοντές, συμπληρώνεται.

Ο Αντί Σουλτάν, ο διευθυντης επιχειρήσεων της υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Μακασάρ, διευκρίνισε, από την πλευρά του, ότι ένα ελικόπτερο και ντρόουν έχουν σταλεί στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν το αεροσκάφος.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Eγκληματίας»: Ο Χαμενεΐ κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για τα θύματα και τις ζημιές στο Ιράν

Διεθνή / «Eγκληματίας»: Ο Χαμενεΐ κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για τα θύματα και τις ζημιές στο Ιράν

Οι νέες δηλώσεις του Χαμενεΐ έρχονται εν μέσω της βαθιάς εσωτερικής κρίσης που ταλανίζει το Ιράν εδώ και εβδομάδες, με χιλιάδες πολίτες στους δρόμους, σε μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αναταραχές από την επανάσταση του 1979
THE LIFO TEAM
Οι ηγέτες της Μινεσότα καταγγέλλουν στοχοποίηση από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης εξαιτίας της ICE

Διεθνή / Οι ηγέτες της Μινεσότα καταγγέλλουν στοχοποίηση από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης εξαιτίας της ICE

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο κυβερνήτης της Μινεσότα, όσο και ο δήμαρχος της Μινεάπολης αναμένεται να κληθούν επισήμως για κατάθεση σχετικά με τις διαδηλώσεις κατά της ICE
THE LIFO TEAM
Ρεζά Παχλαβί: Ο έκπτωτος πρίγκιπας που αναδεικνύεται από την απόγνωση του ιρανικού λαού

Διεθνή / Ρεζά Παχλαβί: Ο έκπτωτος πρίγκιπας που αναδεικνύεται από την απόγνωση του ιρανικού λαού

Η νοσταλγία για την αυταρχική μοναρχία του Σάχη έχει αυξηθεί στη σκιά μιας αντιπολίτευσης χωρίς σαφείς ηγέτες, ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν προσφέρει πραγματική εναλλακτική λύση και δεν απολαμβάνει ουσιαστική υποστήριξη στο Ιράν
THE LIFO TEAM
Ντόναλντ Τραμπ: Επιμένει για τη Γροιλανδία - «Τη χρειαζόμαστε για την εθνική μας ασφάλεια»

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Επιμένει για τη Γροιλανδία - «Τη χρειαζόμαστε για την εθνική μας ασφάλεια»

Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει τη ρητορική του για τη Γροιλανδία, απειλώντας με δασμούς όσους αντιστέκονται στα σχέδιά του και υποστηρίζοντας ότι το νησί είναι κρίσιμο για την ασφάλεια των ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
 
 