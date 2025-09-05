Ινδοί γιατροί αφαίρεσαν δύο «παρασιτικούς δίδυμους» από την κοιλιά νεογέννητου

Ένα εξαιρετικά σπάνιο ιατρικό περιστατικό αντιμετώπισαν γιατροί στην Ινδία, αφαιρώντας δύο εμβρυϊκούς σχηματισμούς από την κοιλιά ενός βρέφους ηλικίας μόλις 20 ημερών.

Ένα εξαιρετικά σπάνιο ιατρικό περιστατικό αντιμετώπισαν γιατροί στην Ινδία, αφαιρώντας δύο εμβρυϊκούς σχηματισμούς από την κοιλιά ενός βρέφους ηλικίας μόλις 20 ημερών.

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως foetus in foetu («έμβρυο εντός εμβρύου») και μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί λιγότερα από 200 περιστατικά παγκοσμίως.

Η πάθηση εμφανίζεται όταν, σε πρώιμο στάδιο της εγκυμοσύνης, ένα ατελώς αναπτυγμένο έμβρυο απορροφάται από τον δίδυμο «ξενιστή». Αν και δεν είναι ζωντανό, συνεχίζει να αναπτύσσεται, τρεφόμενο από τον οργανισμό του άλλου παιδιού. Στην προκειμένη περίπτωση, η μητέρα κυοφορούσε τρίδυμα και τα δύο έμβρυα βρέθηκαν μέσα στην κοιλιακή χώρα του τρίτου.

Η πορεία προς την επέμβαση

Τον Ιούλιο οι γονείς το μετέφεραν στο Fortis Memorial Research Institute στο Γκουρουγκράμ, αφού το μωρό είχε πρησμένη κοιλιά, ήταν ευερέθιστο και δεν έτρωγε. «Τα έμβρυα πίεζαν το στομάχι της, δεν μπορούσε να φάει τίποτα», εξήγησε ο παιδοχειρουργός δρ Ανάντ Σίνχα, επικεφαλής της επέμβασης.

Αρχικά δεν ήταν δυνατή η χειρουργική παρέμβαση, καθώς το βρέφος ήταν αφυδατωμένο και υποσιτισμένο. Μετά από δύο ημέρες εντατικής φροντίδας, 15μελής ομάδα γιατρών προχώρησε στην επέμβαση διάρκειας δύο ωρών. «Ήταν μια λεπτή διαδικασία. Οι σχηματισμοί ήταν συνδεδεμένοι με ζωτικά όργανα, ήπαρ, νεφρά, έντερα, και έπρεπε να αφαιρεθούν με εξαιρετική προσοχή ώστε να μη προκληθούν βλάβες», είπε ο δρ Σίνχα.

Το βρέφος πήρε εξιτήριο πριν από έναν μήνα και μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί επιπλοκές. Οι γιατροί τονίζουν, ωστόσο, ότι η ανάρρωση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ακόμη και μια μικρή λοίμωξη ή επιπλοκή μπορεί να αποβεί μοιραία για ένα νεογέννητο.

Η εμπειρία από προηγούμενα περιστατικά ενισχύει αυτή την ανησυχία. Το 2024, ένα νεογέννητο στην Καλκούτα κατέληξε μία ημέρα μετά από αντίστοιχη επέμβαση, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο γιατροί στη Μαχαράστρα αφαίρεσαν δύο παρόμοιους σχηματισμούς από μωρό τριών ημερών.

Τι σημαίνει foetus in foetu

Η πάθηση συνήθως διαγιγνώσκεται κατά την εγκυμοσύνη μέσω υπερήχων, ωστόσο έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις ενηλίκων στους οποίους οι «παρασιτικοί δίδυμοι» παρέμεναν αδιάγνωστοι μέχρι την εμφάνιση σοβαρών συμπτωμάτων. Παρότι οι σχηματισμοί σπάνια γίνονται καρκινικοί, όσο μεγαλώνουν δημιουργούν πιεστικά προβλήματα στα όργανα του ξενιστή, οδηγώντας τελικά στην ανίχνευσή τους.

Ο δρ Σίνχα υπογράμμισε ότι «το συγκεκριμένο μωρό τα κατάφερε, αλλά η αφαίρεση παρασιτικών διδύμων παραμένει εξαιρετικά απαιτητική επέμβαση».

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Βρέφος με σπάνια γενετική πάθηση έλαβε την πρώτη εξατομικευμένη γονιδιακή θεραπεία στην ιστορία