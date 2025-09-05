ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ινδοί γιατροί αφαίρεσαν δύο «παρασιτικούς δίδυμους» από την κοιλιά νεογέννητου

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως foetus in foetu και μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί λιγότερα από 200 περιστατικά παγκοσμίως

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ινδοί γιατροί αφαίρεσαν δύο «παρασιτικούς δίδυμους» από την κοιλιά νεογέννητου Facebook Twitter
Φωτ: Unsplash
0

Ένα εξαιρετικά σπάνιο ιατρικό περιστατικό αντιμετώπισαν γιατροί στην Ινδία, αφαιρώντας δύο εμβρυϊκούς σχηματισμούς από την κοιλιά ενός βρέφους ηλικίας μόλις 20 ημερών.

Ένα εξαιρετικά σπάνιο ιατρικό περιστατικό αντιμετώπισαν γιατροί στην Ινδία, αφαιρώντας δύο εμβρυϊκούς σχηματισμούς από την κοιλιά ενός βρέφους ηλικίας μόλις 20 ημερών.

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως foetus in foetu («έμβρυο εντός εμβρύου») και μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί λιγότερα από 200 περιστατικά παγκοσμίως.

Η πάθηση εμφανίζεται όταν, σε πρώιμο στάδιο της εγκυμοσύνης, ένα ατελώς αναπτυγμένο έμβρυο απορροφάται από τον δίδυμο «ξενιστή». Αν και δεν είναι ζωντανό, συνεχίζει να αναπτύσσεται, τρεφόμενο από τον οργανισμό του άλλου παιδιού. Στην προκειμένη περίπτωση, η μητέρα κυοφορούσε τρίδυμα και τα δύο έμβρυα βρέθηκαν μέσα στην κοιλιακή χώρα του τρίτου.

Η πορεία προς την επέμβαση

Τον Ιούλιο οι γονείς το μετέφεραν στο Fortis Memorial Research Institute στο Γκουρουγκράμ, αφού το μωρό είχε πρησμένη κοιλιά, ήταν ευερέθιστο και δεν έτρωγε. «Τα έμβρυα πίεζαν το στομάχι της, δεν μπορούσε να φάει τίποτα», εξήγησε ο παιδοχειρουργός δρ Ανάντ Σίνχα, επικεφαλής της επέμβασης.

Αρχικά δεν ήταν δυνατή η χειρουργική παρέμβαση, καθώς το βρέφος ήταν αφυδατωμένο και υποσιτισμένο. Μετά από δύο ημέρες εντατικής φροντίδας, 15μελής ομάδα γιατρών προχώρησε στην επέμβαση διάρκειας δύο ωρών. «Ήταν μια λεπτή διαδικασία. Οι σχηματισμοί ήταν συνδεδεμένοι με ζωτικά όργανα, ήπαρ, νεφρά, έντερα, και έπρεπε να αφαιρεθούν με εξαιρετική προσοχή ώστε να μη προκληθούν βλάβες», είπε ο δρ Σίνχα.

Το βρέφος πήρε εξιτήριο πριν από έναν μήνα και μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί επιπλοκές. Οι γιατροί τονίζουν, ωστόσο, ότι η ανάρρωση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ακόμη και μια μικρή λοίμωξη ή επιπλοκή μπορεί να αποβεί μοιραία για ένα νεογέννητο.

Η εμπειρία από προηγούμενα περιστατικά ενισχύει αυτή την ανησυχία. Το 2024, ένα νεογέννητο στην Καλκούτα κατέληξε μία ημέρα μετά από αντίστοιχη επέμβαση, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο γιατροί στη Μαχαράστρα αφαίρεσαν δύο παρόμοιους σχηματισμούς από μωρό τριών ημερών.

Τι σημαίνει foetus in foetu

Η πάθηση συνήθως διαγιγνώσκεται κατά την εγκυμοσύνη μέσω υπερήχων, ωστόσο έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις ενηλίκων στους οποίους οι «παρασιτικοί δίδυμοι» παρέμεναν αδιάγνωστοι μέχρι την εμφάνιση σοβαρών συμπτωμάτων. Παρότι οι σχηματισμοί σπάνια γίνονται καρκινικοί, όσο μεγαλώνουν δημιουργούν πιεστικά προβλήματα στα όργανα του ξενιστή, οδηγώντας τελικά στην ανίχνευσή τους.

Ο δρ Σίνχα υπογράμμισε ότι «το συγκεκριμένο μωρό τα κατάφερε, αλλά η αφαίρεση παρασιτικών διδύμων παραμένει εξαιρετικά απαιτητική επέμβαση».

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Αν δεν με είχαν κρατήσει στο γραφείο, θα ήμουν κι εγώ μέσα», λέει επιζήσασα της τραγωδίας στο τελεφερίκ της Λισαβόνας

Διεθνή / «Αν δεν με είχαν κρατήσει στο γραφείο, θα ήμουν κι εγώ μέσα», λέει επιζήσασα της τραγωδίας στο τελεφερίκ της Λισαβόνας

«Είμαι ευγνώμων που γλίτωσα, αλλά την ίδια στιγμή είμαι πάρα πολύ θυμωμένη, γιατί χάθηκαν συνάδελφοί μου και τόσοι άλλοι άνθρωποι», δήλωσε
LIFO NEWSROOM
Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού από «σκιά» στο προσκήνιο: Ποιος είναι ο 39χρονος πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Διεθνή / Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού από την «σκιά» στο προσκήνιο: Ο 39χρονος πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου, ο πιο σταθερός υπουργός στην κυβέρνηση Μακρόν, ετοιμάζεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη γαλλική πολιτική σκηνή, με κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας.
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Έφοδος της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai - Τουλάχιστον 450 συλλήψεις

Διεθνή / ΗΠΑ: Έφοδος της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai - Συλλήψεις εκατοντάδων Νοτιοκορεατών

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας εξέφρασε «ανησυχία και λύπη» για το συμβάν, ζητώντας «ειδική μέριμνα ώστε να μην παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών μας»
LIFO NEWSROOM
Η Tesla υπόσχεται έως 1 τρισ. δολάρια στον Έλον Μασκ αν πετύχει φιλόδοξους στόχους

Διεθνή / Tesla: Υπόσχεται έως 1 τρισ. δολάρια στον Έλον Μασκ αν πετύχει φιλόδοξους στόχους

Η εταιρεία τόνισε ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα με στόχο να διασφαλιστεί η παραμονή του Μασκ και η συγκέντρωσή του στην Tesla, παράλληλα με τις ηγετικές του θέσεις στη SpaceX, τη xAI και άλλες εταιρείες
LIFO NEWSROOM
Πούτιν: Ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία πριν από συμφωνία ειρήνης θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι»

Διεθνή / Πούτιν: Ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία πριν από συμφωνία ειρήνης θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι»

Απέρριψε επίσης την ιδέα ανάπτυξης ειρηνευτικών δυνάμεων ακόμη και μετά από τελική συμφωνία ειρήνης, λέγοντας πως «κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συνθήκη για τον τερματισμό της εισβολής»
LIFO NEWSROOM
 
 