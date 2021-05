Η ινδική αστυνομία συνέλαβε YouTuber ο οποίος έδεσε σε μπαλόνια με ήλιο τον σκύλο του «σε μια προσπάθεια να πετάξει».

Ο 32χρονος Γκαουράβ Σάρα κατέγραψε το κατοικίδιό του, το οποίο μετά από μερικά δευτερόλεπτα «πτήσης» πιάνει κάποιος από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου.

Ο ίδιος εξήγησε πως ακολούθησε όλα τα μέτρα ασφάλειας, ωστόσο μετά την κατακραυγή στα social media διέγραψε το βίντεο που είχε ανεβάσει στο κανάλι του στο YouTube που διαθέτει πάνω από τέσσαρα εκατομμύρια συνδρομητές.



Η αστυνομία τελικά τον συνέλαβε μετά από καταγγελία σε βάρος του από τη φιλοζωική οργάνωση People for Animals (PFA).

Delhi | YouTuber Gaurav Sharma arrested for cruelty to an animal after he posted a video on social media where he floated up a pet dog in the air by tying hydrogen balloons on its back, risking its life: DCP South Atul Thakur



(Pic-Screengrab of the video) pic.twitter.com/jYHKUjMdG3