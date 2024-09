Ινδία: Τουλάχιστον 46 νεκροί από πνιγμό κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτασμών

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι πνίγηκαν στην Ινδία, κατά τη διάρκεια ινδουιστικής γιορτής στα βόρεια της χώρας.

Οι πνιγμοί οφείλονται στην υπερχείλιση των ποταμών και των λιμνών, εξαιτίας των πρόσφατων πλημμυρών στην Ινδία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι άνθρωποι πνίγηκαν καθώς πλένονταν, κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εορτασμών.

Ανάμεσα στους 46 νεκρούς ήταν 37 παιδιά και επτά γυναίκες, ενώ σημειώνεται πως πνίγηκαν σε ξεχωριστά συμβάντα σε 15 περιοχές του κρατιδίου Μπιχάρ, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών. Στο παρελθόν στην Ινδία έχουν σημειωθεί πολύνεκρα ποδοπατήματα κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτών, ωστόσο οι πνιγμοί είναι σπάνιοι.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι ποταμοί και λίμνες του κρατιδίου είχαν φουσκώσει, μετά τις πρόσφατες καταρρακτώδεις βροχές. Οι πιστοί γιόρταζαν το ετήσιο φεστιβάλ Τζιβιπουτρίκα Βρατ, κατά το οποίο οι γυναίκες νηστεύουν για 24 ώρες και προσεύχονται για την ευημερία των παιδιών τους. Πηγαίνουν επίσης σε ποταμούς και λίμνες κοντά στα σπίτια τους για να πλυθούν, συχνά συνοδευόμενες από τα παιδιά τους.



Η κυβέρνηση του κρατιδίου ανακοίνωσε ότι θα αποζημιώσει τις οικογένειες των θυμάτων με το ποσό των 400.000 ρουπιών, δηλαδή περίπου 4.700 ευρώ.

