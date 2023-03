Ινδία: Κατέρρευσε πάτωμα ναού- Νεκροί 35 πιστοί που έπεσαν σε πηγάδι

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε το πάτωμα του ναού στην πολιτεία Μάντγια Πραντές της κεντρικής Ινδίας, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο πηγάδι που βρισκόταν από κάτω του.

Δεκατέσσερις έχουν διασωθεί, οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 18, ενώ ένα άτομο αγνοείται. Η αστυνομία ανέφερε ότι τα θύματα στέκονταν σε μια τσιμεντένια πλάκα πάνω από το πηγάδι και προσεύχονταν, όταν κατέρρευσε εξαιτίας του βάρους τους. Το πηγάδι έχει βάθος 12 μέτρα. Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είπε ότι «είναι σοκαρισμένος από το δυστύχημα».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ναός κατασκευάστηκε πάνω από το πηγάδι πριν από περίπου 40 χρόνια.

Δεκαοκτώ άτομα εισήχθησαν στο νοσοκομείο αφού διασώθηκαν και δύο άτομα έχουν πάρει εξιτήριο μέχρι στιγμής. Η επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό του αγνοούμενου συνεχίζεται.

Μεγάλος αριθμός πιστών, κυρίως γυναίκες και παιδιά, ήταν παρόντες στον ναό την Πέμπτη για το ινδουιστικό φεστιβάλ Ram Navami.

