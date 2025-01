«Ημέρα χωρίς παντελόνι»: Εκατοντάδες επιβάτες στο μετρό στο Λονδίνο με τα εσώρουχά τους

Εκατοντάδες Λονδρέζοι βρέθηκαν στο μετρό το απόγευμα της Κυριακής με τα εσώρουχά τους, σαν να μη συμβαίνει τίποτα ασυνήθιστο.

Το απόγευμα της Κυριακής, το μετρό του Λονδίνου γέμισε από επιβάτες οι οποίοι φέρονταν σαν να είναι μία απλή καθημερινή ημέρα, χωρίς ωστόσο να φοράνε το παντελόνι τους, παρά μόνο το εσώρουχό τους.

Η ετήσια αυτή εκδήλωση «Trousers off, smiles on», που για πρώτη φορά στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε το 2009, δεν έχει κανένα άλλο νόημα εκτός από το να δώσει λίγο γέλιο στο μουντό τοπίο του χειμώνα. Ο μόνος στόχος όπως ανέφεραν οι επιβάτες, ήταν «να γίνουμε ανόητοι έστω και για ένα απόγευμα».

«Συμβαίνουν τόσα πολλά άσχημα, τόσα πολλά που δεν είναι διασκεδαστικά. Είναι ωραίο να κάνεις κάτι απλά για να γελάσεις», ανέφερε ο επικεφαλής της εκδήλωσης. Οι πολίτες που συμμετείχαν, συγκεντρώθηκαν αρχικά στην είσοδο της Τσάιναταουν, βάδισαν κανονικά φορώντας τα εσώρουχά τους προς το σταθμό Piccadilly στο κεντρικό Λονδίνο, όπου και επιβιβάστηκαν στο πρώτο τρένο.

Hundreds of Londoners headed down to the Underground on Sunday, stripped down to their underwear. This was the Official No Trousers Tube Ride, an annual event with no point other than injecting a little levity into the bleak midwinter.https://t.co/vGdBv0GKQp pic.twitter.com/CLWQb0M6RF