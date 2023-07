«Ηλεκτρονικές μύτες» βοηθούν στην ανίχνευση δασικών πυρκαγιών στη Γερμανία

Αισθητήρες που μπορούν να ανιχνεύσουν μια δασική πυρκαγιά λίγα λεπτά μετά την έναρξή της δοκιμάζονται στη Γερμανία.

Μια νεοσύστατη εταιρεία εγκατέστησε εκατοντάδες αισθητήρες σε δάση για να δοκιμάσει το σύστημα, κυρίως στο Βρανδεμβούργο, τη γερμανική περιοχή που πλήττεται περισσότερο από τις δασικές πυρκαγιές.

Αναλυτικότερα, αισθητήρες που μπορούν να ανιχνεύσουν μια πυρκαγιά λίγα λεπτά μετά την έναρξή της δοκιμάζονται στο Βρανδεμβούργο. Στην καρδιά του δάσους Εμπερσβάλντε, βορειοανατολικά του Βερολίνου, ο Γιούργκεν Μιούλερ άναψε φωτιά χρησιμοποιώντας ως προσάναμμα εξαιρετικά εύφλεκτα κλαδιά πεύκου. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αναδυθούν οι πρώτοι καπνοί. Ο 69χρονος συνταξιούχος εμπειρογνώμονας δασολόγος ήθελε να δοκιμάσει μια συσκευή, που τροφοδοτείται με ηλιακή ενέργεια, κι η οποία μπορεί να ανιχνεύσει τον καπνό που εκπέμπεται κατά την αρχική φάση μιας πυρκαγιάς.

Οι συσκευές αυτές δημιουργήθηκαν πριν από δύο χρόνια από τη νεοσύστατη εταιρεία Dryad Networks του Βερολίνου, την οποία συνίδρυσε ο Μιούλερ, και είναι εξοπλισμένες με υπερευαίσθητους αισθητήρες αερίων, που αναπτύχθηκαν από τη γερμανική εταιρεία Bosch. «Λειτουργώντας σαν «ηλεκτρονική μύτη», οι αισθητήρες τοποθετούνται στα δέντρα και παρακολουθούν επίσης τη θερμοκρασία, την υγρασία και την πίεση του αέρα» σημειώνει ο ίδιος. «Σε 10 με 15 λεπτά μπορούμε να ανιχνεύσουμε μια πυρκαγιά στο αρχικό της στάδιο πριν εξελιχθεί σε μεγάλη φωτιά», είπε σημειώνοντας πως αυτή η μέθοδος είναι γρηγορότερη από τα παραδοσιακά συστήματα επιτήρησης.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο αισθητήρας μπορεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ μιας αναπτυσσόμενης πυρκαγιάς και κάποιου άλλου ερεθίσματος, όπως για παράδειγμα, των αναθυμιάσεων από ένα διερχόμενο φορτηγό που κινείται με ντίζελ.

VIDEO: 🇩🇪 Electronic 'noses' help sniff out forest fires in Germany



Sensors that can sniff out a wildfire minutes after it starts are being trialled in Brandenburg, the German region most hit by forest fires. A start-up installed hundreds of sensors in woods to test the system pic.twitter.com/7ww9Un0lxK