Ιαπωνία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σακουρατζίμα - Ακυρώθηκαν πτήσεις λόγω της τέφρας

Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα, στην περιφέρεια Καγκοσίμα στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, εξερράγη νωρίς το πρωί της Κυριακής, εκτοξεύοντας ένα σύννεφο τέφρας και καπνού, ύψους έως και 4.400 μέτρων.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές σημειώθηκαν συνολικά τρεις εκρήξεις. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κτίρια.

Είναι η πρώτη έκρηξη που το ύψος του καπνού και της τέφρας έφτασε τα 4 χιλιόμετρα ή και περισσότερο εδώ και σχεδόν 13 μήνες, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Another view of Sakurajima in Japan a couple of hours ago...pic.twitter.com/AYQQIw5pLn — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 15, 2025

Sakurajima in Japan a couple of hours ago 😍



Volcanic lightning too.



Wait for the big ⚡️ at the end.



Link to livestream 👇 pic.twitter.com/nYaE0njFXN — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 15, 2025

Ακυρώθηκαν πτήσεων

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι 30 πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της πόλης Καγκοσίμα ακυρώθηκαν λόγω της πτώσης της ηφαιστειακής τέφρας.

Το Σακουρατζίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας, συνδέεται με τη χερσόνησο Οσούμι στο νησί Κιούσου, το νοτιοδυτικό κύριο νησί της χώρας. Κάποτε ήταν νησί, αλλά μια λάβα του 1914 δημιούργησε έναν χερσαίο διάδρομο που την ένωσε με τη χερσόνησο.