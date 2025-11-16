ΔΙΕΘΝΗ
Ιαπωνία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σακουρατζίμα - Ακυρώθηκαν πτήσεις λόγω της τέφρας

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές σημειώθηκαν συνολικά τρεις εκρήξεις - Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κτίρια.

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα, στην περιφέρεια Καγκοσίμα στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, εξερράγη νωρίς το πρωί της Κυριακής, εκτοξεύοντας ένα σύννεφο τέφρας και καπνού, ύψους έως και 4.400 μέτρων.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές σημειώθηκαν συνολικά τρεις εκρήξεις. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κτίρια.

Είναι η πρώτη έκρηξη που το ύψος του καπνού και της τέφρας έφτασε τα 4 χιλιόμετρα ή και περισσότερο εδώ και σχεδόν 13 μήνες, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Ακυρώθηκαν πτήσεων

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι 30 πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της πόλης Καγκοσίμα ακυρώθηκαν λόγω της πτώσης της ηφαιστειακής τέφρας.

Το Σακουρατζίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας, συνδέεται με τη χερσόνησο Οσούμι στο νησί Κιούσου, το νοτιοδυτικό κύριο νησί της χώρας. Κάποτε ήταν νησί, αλλά μια λάβα του 1914 δημιούργησε έναν χερσαίο διάδρομο που την ένωσε με τη χερσόνησο.

