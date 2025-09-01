ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Γιατί η Αυστραλία απαγορεύει τις συσκευασίες σάλτσας σόγιας σε σχήμα ψαριού

 Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά η σταδιακή κατάργησή τους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Νότια Αυστραλία γίνεται το πρώτο μέρος στον κόσμο που απαγορεύει τις συσκευασίες σάλτσας σόγιας σε σχήμα ψαριού / Φωτ.: Mayra Beltran/Houston Chronicle via Getty Images
Η Νότια Αυστραλία γίνεται το πρώτο μέρος στον κόσμο που απαγορεύει τις συσκευασίες σάλτσας σόγιας σε σχήμα ψαριού.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, τα μικρά πλαστικά δοχεία -που συναντώνται συχνά στα γεύματα σούσι-  αρχίζουν να καταργούνται σταδιακά στην πολιτεία.

Πρόκειται για κίνηση που που εντάσσεται στο πλαίσιο της επικαιροποίησης προηγούμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (από τον Σεπτέμβριο του 2023) η οποία απαγόρευε, μεταξύ άλλων, τις σακούλες από τα σούπερ μάρκετ, τα πλαστικά καλαμάκια, τα μαχαιροπήρουνα, τους αναδευτήρες ποτών, τις μπατονέτες και τα κομφετί.

Με τη νέα απόφαση για τις πλαστικές συσκευασίες, αναμένεται να υπάρξει παρέμβαση και στα μη κομποστοποιήσιμα αυτοκόλλητα φρούτων και λαχανικών και τα προσυσκευασμένα κύπελλα και μπολ για γεύματα προς πώληση.

Τα δοχεία σάλτσας σε σχήμα ψαριού εφευρέθηκαν στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 1950 και κατασκευάζονταν αρχικά από γυαλί ή κεραμικά πριν γίνουν πλαστικά.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, τα shoyu-tai με τη σάλτσα σόγιας, είναι συχνά πολύ μικρά για να επεξεργαστούν από τα μηχανήματα διαλογής ανακύκλωσης και συχνά καταλήγουν στη χωματερή.

Η απαγόρευση των πλαστικών πιάτων και μαχαιροπήρουνων μίας χρήσης, όπως και ορισμένων τύπων ποτηριών και δοχείων από πολυστυρένιο ισχύει στην Αγγλία από τον Οκτώβριο του 2023. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η νομοθεσία, η οποία εισήγαγε επίσης τέλη για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεων κατά 97%. Παρόμοιες κινήσεις έχουν γίνει στη Σκωτία και την Ουαλία.

Με πληροφορίες από Sky News

 
 
 
Περιβάλλον

