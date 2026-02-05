Μητσοτάκης στο Foreign Policy: Στόχος με την Τουρκία μία «εποικοδομητική συζήτηση και μια ειλικρινής σχέση»

Στο «Foreign Policy» και στον αρχισυντάκτη του περιοδικού, Ravi Agrawal, μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις καθώς και στη συνάντηση που θα έχει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Τι ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα ελληνοτουρκικά

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στις 11 Φεβρουαρίου, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι «να έχουμε μια εποικοδομητική συζήτηση και μια ειλικρινή σχέση. Προσωπικά θα πάω στην Άγκυρα με ξεκάθαρα σημεία». Επανέλαβε ότι «με την Τουρκία έχουμε μία και μόνο διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας».

Σχολίασε ότι δεν βλέπει κάποιο λόγο κλιμάκωσης με την τουρκική πλευρά. «Είμαστε εκλεγμένοι ηγέτες έχουμε να λύσουμε αρκετά προβλήματα στην περιοχή, δεν χρειάζεται να δημιουργούμε νέα προβλήματα».

Πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα είναι σε πολύ πιο ισχυρή θέση απ’ ότι ήταν πριν από πέντε χρόνια, αφού έχει ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της».

Οι σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης

«Κατ' αρχάς θέλω να τονίσω πως ο πρόεδρος Τραμπ είχε δίκιο όταν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν συνεισέφερε επαρκώς όσον αφορά τις Αμυντικές Δαπάνες, και πως ουσιαστικά είχαμε αναθέσει την ασφάλεια της ηπείρου μας στις ΗΠΑ».

«Ωστόσο η Ελλάδα ήταν εξαίρεση σε αυτό. Ξοδεύουμε περισσότερο από το 2% του ΑΕΠ μας για την Άμυνα εδώ και πολλά χρόνια, λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και γεωπολιτικών μας προκλήσεων, ενώ τώρα έχουμε ξεπεράσει το 3%. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης συνειδητοποίησε ότι πρέπει να πάρουμε την ασφάλειά μας πιο σοβαρά από τότε που ο πρόεδρος Τραμπ επανεξελέγη».

Σχετικά με την αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ, είπε: «Πιστεύω ακόμα στις διατλαντικές σχέσεις του ΝΑΤΟ, και πιστεύω πως οι δεσμοί που μας ενώνουν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μπορεί να έχουν εξασθενήσει, αλλά βρίσκονται ακόμα εκεί».

«Θα ήταν αφελές να υποστήριζε κανείς πως η Ευρώπη μπορεί από το πουθενά να υπεραμυνθεί χωρίς να βασίζεται στους εταίρους μας, τις ΗΠΑ», ενώ αντιπαρέβαλε πως θα ήταν προς το «Συμφέρον των ΗΠΑ να έχουν μια ισχυρή οικονομική και αμυντική σχέση με την Ευρώπη».

Η μεταναστευτική πολιτική

Μιλώντας για το μεταναστευτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα συγκεκριμένη πολιτική «αφού, εάν κάποιος μπει παράνομα στην χώρα και δεν δικαιούται άσυλο, θα πρέπει να επιστρέψει πίσω».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός η χώρα είναι ανοικτή στη νόμιμη μετανάστευση. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα αναφέρθηκε στις διακρατικές συμφωνίες για εργατικό δυναμικό. «Όταν τα είπα αυτά το 2020 υπήρξαν αντιδράσεις, πλέον η ΕΕ είναι σε αυτή την κατεύθυνση» δήλωσε.