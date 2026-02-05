Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Πριν ένα χρόνο διαγνώστηκα με το αυτοάνοσο αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα»

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε πρώτη φορά ανοιχτά και αποκάλυψε για το αυτοάνοσο που διαγνώστηκε πριν από ένα χρόνο.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους το πρωί της Πέμπτης βρέθηκε καλεσμένη στο Happy Day και μεταξύ άλλων μίλησε για το αυτοάνοσο, αλλά και για την ψυχοθεραπεία που έκανε για να αντιμετωπίσει τα δικαστήρια για το Metoo.

Αναλυτικότερα, η δημοφιλής ηθοποιός αποκάλυψε ότι πριν ένα χρόνο διαγνώστηκε με αυτοάνοσο, αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα, περιγράφοντας έντονους πόνους που επηρέαζαν την καθημερινότητά της, ενώ μετά από ειδικές εξετάσεις ξεκίνησε θεραπεία που της έφερε μεγάλη ανακούφιση.

«Kαμιά φορά χαώνομαι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι φορές που μπορώ να ξεκινήσω να κάνω κάτι και μετά λέω “τώρα εγώ τι ξεκίνησα να κάνω;”, γιατί είναι πάρα πολλές πληροφορίες. Είναι και η εμμηνόπαυση που το κάνει αυτό», ανέφερε αρχικά η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

«Προσπαθώ να μην είμαι πολύ αυστηρή τα τελευταία χρόνια, αλλά είμαι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα πω είναι “δεν κατάφερες αυτό, δεν το πρόλαβες, δεν έκανες εκείνο”. Αυτό με κάνει να γίνομαι χειρότερη, με κάνει να γίνομαι πιο αναβλητική. Η πολλή αυστηρότητα με κάνει να αναβάλω κιόλας και αυτό κάνει φαύλο κύκλο μετά», συνέχισε.

«Πριν ένα χρόνο διαγνώστηκα με το αυτοάνοσο αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα. Για πολύ καιρό είχα πάρα πολύ έντονους πόνους σε όλο το σώμα. Κάποια στιγμή αυτό έφτασε στο να επηρεάζει την καθημερινότητά μου, μείωσε πάρα πολύ την κινητικότητά μου. Έκανα κάποιες ειδικές εξετάσεις και μετά πήρα μια αγωγή. Ένιωσα μεγάλη ανακούφιση όταν διαγνώστηκα με αυτό, γιατί αρχικά φοβήθηκα μήπως μου πουν για άλλη μια φορά ότι δεν έχω τίποτα», ανέφερε για το αυτοάνοσο.

«Έφτασα 40 για να αρχίσω να ευχαριστιέμαι τα πράγματα. Έχω κάνει 2 κύκλους ψυχοθεραπεία, μια ξεκίνησε στα 25 και άλλη μια πριν 5 χρόνια. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία για να αντέξω όλα τα δικαστήρια μετά το Metoo», κατέληξε.