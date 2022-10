Η Τζούλια Ρόμπερτς αποκαλύπτει: «O Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και η σύζυγός του πλήρωσαν το μαιευτήριο για τη γέννησή μου»

Η Τζούλια Ρόμπερτς αποκάλυψε πως ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και η σύζυγός του, Κορέτα Σκοτ Κινγκ πλήρωσαν τα νοσήλεια στο μαιευτήριο για τη γέννησή της, σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία για τους γονείς της.

Σε συνέντευξή της στη Γκέιλ Κινγκ, η Ρόμπερτς εξήγησε πως οι γονείς της είχαν γνωρίσει και γίνει φίλοι με τους Κινγκ όταν ζούσαν στην Ατλάντα όπου είχαν θεατρική σχολή.

«Μια μέρα η Κορέτα πήρε τηλέφωνο τη μητέρα μου και τη ρώτησε αν τα παιδιά της θα μπορούσαν να πάνε στη σχολή, καθώς δυσκολευόταν να βρει μέρος που θα δέχονταν τα παιδιά της» εξήγησε η ηθοποιός, αναφερόμενη στον φυλετικό διαχωρισμό της δεκαετίας του 1960.

«Η μητέρα μου απάντησε 'βεβαίως, ελάτε' και έτσι έγιναν φίλοι και μας βοήθησαν σε μια δύσκολη στιγμή».

Όταν η μητέρα της Τζούλια ετοιμαζόταν να τη φέρει στον κόσμο, τον Οκτώβριο του 1967, η Κορέτα Κινγκ επέμεινε να πληρώσουν εκείνοι το νοσοκομείο, ως ελάχιστο ευχαριστώ για την αλληλεγγύη και την αποδοχή που εισέπραξαν στους δύσκολους εκείνους καιρούς.



Today is Julia Roberts birthday! 55 years ago MLK and Coretta Scott King paid for her parents hospital bill after she was born. Can’t stop thinking about this since I read it. Here she is talking about it with @GayleKing https://t.co/5HvpNSUIYb pic.twitter.com/147x6d807W