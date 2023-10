Η Τζένιφερ Λόπεζ ένιωθε «ανασφαλής» με το σώμα της μετά τη γέννηση των παιδιών της

Η Τζένιφερ Λόπεζ παραδέχτηκε ότι μετά τη γέννηση των παιδιών της το 2008, της Έμα και του Μαξ, «ένιωθε ανασφάλεια και αβεβαιότητα».

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην εκδήλωση των ετήσιων βραβείων «Daytime Beauty Awards». Με αφορμή την βράβευση της προσωπικής της γυμνάστριας και συγγραφέα Τρέισι Άντερσον, η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε ότι ήταν εκείνη που την ενθάρρυνε να νιώσει καλύτερα με το σώμα της μετά τη γέννα.

«Έχω σκεφτεί πολύ τελευταία, επανεξετάζοντας τις προηγούμενες εκδοχές του εαυτού μου για να αγκαλιάσω πλήρως τον εαυτό μου τώρα» είπε η Τζένιφερ Λόπεζ, σύμφωνα με το E! Online. «Και θυμήθηκα πόσο πολύ η Τρέισι με ενθάρρυνε να γιορτάζω κάθε εκδοχή του σώματός μου όλα αυτά τα χρόνια και να συνεχίσω να ανεβαίνω καθώς η δική μου ζωή και οι ανάγκες μου άλλαζαν».

Jennifer Lopez presents the Outstanding Achievement in Fitness Award to Tracy Anderson onstage during the 5th Daytime Beauty Awards 💕@JLo #JLo #JenniferLopez #JLoJenniferLopez pic.twitter.com/3LjwPkNsPE