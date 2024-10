Η Τουρκία βομβάρδισε 32 στόχους του PKK σε Ιράκ και Συρία μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα

Μερικές ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα ότι βομβαρδίστηκαν «τριάντα δύο στόχοι», θέσεις του PKK και συμμάχων του, στο βόρειο Ιράκ και στο έδαφος της Συρίας.

Η επίθεση στην Άγκυρα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους αποδόθηκε στο κουρδικό αυτονομιστικό ένοπλο κίνημα από τις τουρκικές αρχές.

«Όπως επιτρέπει το δικαίωμά μας στη νόμιμη άμυνα που προβλέπεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, διεξήχθη αεροπορική επιχείρηση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία και συνολικά 32 στόχοι που ανήκαν στους τρομοκράτες καταστράφηκαν με επιτυχία», ανέφερε το υπουργείο στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα, διευκρινίζοντας πως «οι αεροπορικές επιχειρήσεις συνεχίζονται».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια δήλωσε χθες πως οι δράστες της επίθεσης στην τουρκική πρωτεύουσα είναι «πολύ πιθανό» να ήταν μέλη του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK).

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, τα πέντε θύματα της επίθεσης ήταν τέσσερις εργαζόμενοι της τουρκικής βιομηχανίας του αμυντικού τομέα TUSAS και αυτοκινητιστής ταξί.

Οι δράστες, άνδρας και γυναίκα, «εξουδετερώθηκαν» (σ.σ. σκοτώθηκαν), κατά τον υπουργό Εσωτερικών Γερλίκαγια, ενώ όπως ανέφερε ακόμα 22 άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά μέλη των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας, τραυματίστηκαν.

