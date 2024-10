Τουρκία: «Δείχνει» το PKK για την τρομοκρατική επίθεση- Μπλόκο στα social media

Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται μετά την επίθεση στην Τουρκία, με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Αλί Γερλίκαγια, να δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» η κουρδική μαχητική οργάνωση PKK να βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση σε εγκατάσταση της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας κοντά στην Άγκυρα έχει ανέλθει σε πέντε, ενώ 22 άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Γερλίκαγια δήλωσε πως η ταυτοποίηση των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι η επίθεση ενδέχεται να συνδέεται με το PKK, αν και καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «άνανδρη», και υποσχέθηκε ότι το PKK θα λάβει την τιμωρία που του αξίζει. «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να εξαλείψουμε και τον τελευταίο τρομοκράτη», δήλωσε ο Γκιουλέρ.

Στο μεταξύ, βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν ένοπλους που επιτίθενται στην εγκατάσταση, ενώ πλάνα από τη στιγμή της έκρηξης καταγράφουν την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το CNN Turk, η επίθεση ξεκίνησε με την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου μπροστά από την πύλη της εγκατάστασης, ακολουθούμενη από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των τρομοκρατών και των δυνάμεων ασφαλείας.

