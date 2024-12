Η Tesla θέλει να δώσει $56 δισ. στον Έλον Μασκ - Μία δικαστής λέει «όχι»

Η Tesla προσπαθεί εδώ και χρόνια να δώσει στον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, Έλον Μασκ, ένα πακέτο αποζημίωσης αξίας 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όμως μία δικαστής στην Πολιτεία Ντελαγουέρ το απαγορεύει, παρά τις διαμαρτυρίες της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων.

Η απόφαση που έλαβε η Καθαλίν ΜακΚάρθι τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, αποτελεί συνέχεια προηγούμενης απόφασης της από τον φετινό Ιανουάριο, όταν είχε χαρακτηρίσει το πακέτο αποδοχών «υπερβολικό» και είχε απαγορεύσει την καταβολή του στον Έλον Μασκ.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, οι μέτοχοι της Tesla ψήφισαν, με ποσοστό 72%, να χορηγηθεί το πακέτο αποδοχών στον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Αυτή τη φορά, η δικαστής Καθαλίν ΜακΚάρθι χαρακτήρισε την προσπάθεια της Tesla «δημιουργική», αλλά υποστήριξε ότι το διοικητικό της συμβούλιο «δεν έχει καμία δικαιοδοσία» να αλλάξει την απόφαση του δικαστηρίου.

Όπως έγραψε στη γνωμοδότηση της, αν οι εταιρείες είχαν τη δυνατότητα να δημιουργούν νέα δεδομένα έπειτα από δυσμενείς για αυτές δικαστικές αποφάσεις, τότε «οι αγωγές δε θα σταματούσαν ποτέ».

Φυσικά, η Tesla δεν ήταν ευχαριστημένη από αυτή την εξέλιξη και σε ανακοίνωσή της, δεσμεύτηκε να ασκήσει έφεση.

«Η απόφαση αυτή, αν δεν ανατραπεί, σημαίνει ότι οι δικαστές και οι δικηγόροι των εναγόντων διοικούν τις εταιρείες του Ντέλαγουερ και όχι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους, οι μέτοχοι», έγραψε η αυτοκινητοβιομηχανία.

Από την πλευρά του, ο Νοτιοαφρικανός δισεκατομμυριούχος έκανε λόγο για «απόλυτη διαφθορά» στο X, το μέσο κάποτε γνωστό ως Twitter που πλέον του ανήκει.

Σε γενικές γραμμές, το 2024 ήταν μία πολύ καλή χρονιά για τον Έλον Μασκ. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο στήριξε ανοιχτά την προεκλογική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ, συνεισφέροντας δεκάδες εκατομμύρια και κάνοντας εμφανίσεις στις συγκεντρώσεις του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου.

Elon Musk takes the stage at Trump rally in Butler, Pennsylvania pic.twitter.com/ymVelwKSfw