Έλον Μασκ, Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια γιόρτασαν μαζί την Ημέρα των Ευχαριστιών στο Μαρ-α-Λάγκο

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας, Έλον Μασκ, συμμετείχε στον εορτασμό της Ημέρας των Ευχαριστιών μαζί με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και την οικογένειά του, στο ιδιωτικό κλαμπ Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, ιδιοκτησίας του Μασκ, φαίνεται να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Τραμπ, τη σύζυγό του Μελάνια και τον γιο τους Μπάρον, ενώ από τα ηχεία έπαιζε το «YMCA» των Village People.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε αρχικά από τον χρήστη @alx, συγκέντρωσε 27,7 εκατομμύρια προβολές έως το πρωί της Παρασκευής και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από τον Μασκ στους 206 εκατομμύρια ακολούθους του, με το μήνυμα: «Ελπίζω να περάσατε μια υπέροχη Ημέρα των Ευχαριστιών!» Το tweet του Μασκ συγκέντρωσε επιπλέον 26,1 εκατομμύρια προβολές.

👉 Elon Musk changed the like button for celebrated Thanksgiving. 💯



Elon Musk, Donald Trump, Barron and Melania blasting YMCA at Mar-a-Lago on Thanksgiving pic.twitter.com/pQKmfNiPmC