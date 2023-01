Η τέλεια δουλειά τελικά υπάρχει: Θα πληρώνεστε για να τρώτε στα καλύτερα εστιατόρια

Μια νέα θέση εργασίας μέσω JP Morgan συνοδεύεται από ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 30.000 δολαρίων για επισκέψεις σε εστιατόρια, καθώς κι από αμοιβές έως 130.000 δολάρια.

Ο ιδανικός υποψήφιος που θα κατορθώσει να πείσει και να πάρει την δουλειά, θα αναλάβει τον ρόλο του συντάκτη στο The Infatuation, μια πλατφόρμα αξιολόγησης εστιατορίων.

Το Infatuation εξαγοράστηκε από την JPMorgan Chase το 2021 και σήμερα έχει γραφεία σε 53 πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Αναλυτικότερα, η πλατφόρμα αξιολόγησης εστιατορίων The Infatuation βρίσκεται στην διαδικασία επιλογής ενός συντάκτη για τα γραφεία της στη Νέα Υόρκη, ο οποίος εκτός από μισθό της τάξης των 85.000 έως 130.000 δολαρίων, θα λάβει και ένα σημαντικό προνόμιο.

Όποιος επιλεγεί θα έχει «ετήσιο προϋπολογισμό 30.000 δολαρίων για εστιατόρια» στη Νέα Υόρκη και θα δοκιμάζει όλα τα φαγητά και τα ποτά που προσφέρουν τα μαγαζιά εστίασης της μεγαλούπολης.

Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 2.500 δολάρια το μήνα, 576,92 δολάρια την εβδομάδα ή 82,19 δολάρια την ημέρα, αν αποφασίσει να παίρνει το δείπνο του έξω κάθε μέρα του χρόνου.

Στις υποχρεώσεις του νέου υπαλλήλου σύμφωνα με την αγγελία εργασίας είναι «μια δουλειά επιμελητή και επίσης σε μεγάλο βαθμό μια δουλειά φαγητού». Η εργασία θα απαιτεί από τον συντάκτη να επιμελείται τις κριτικές, τους οδηγούς και τα ενημερωτικά δελτία που δημοσιεύει το The Infatuation NYC.

Επιπλέον, θα «ερευνά και θα ελέγχει τα γεγονότα σχετικά με το ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο διαφόρων κουζινών, πιάτων και περιοχών».

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας στην επιμέλεια κειμένων, κατάρτιση στην εύρεση τυπογραφικών λαθών, καθώς και πάθος για το φαγητό στη Νέα Υόρκη.

«Είσαι το είδος του ανθρώπου που σχεδιάζει τα ταξίδια του γύρω από το τι θα φάει και είσαι ο φίλος της ομάδας που επιλέγει το εστιατόριο», αναφέρεται στην αγγελία.

