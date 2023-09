Η στιγμή που πλημμυρίζει συρμός του μετρό στη Μαδρίτη λόγω της κακοκαιρίας

Τουλάχιστον δύο είναι οι νεκροί και τρεις οι αγνοούμενοι από τις ισχυρές καταιγίδες που προκάλεσαν πλημμύρες λόγω της κακοκαιρίας στην κεντρική Ισπανία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών.

Η κακοκαιρία μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, ενώ πλημμύρες καταγράφηκαν ακόμα και στο μετρό της Μαδρίτης, με τις εικόνες να είναι απίστευτες.

Αρκετές γραμμές του μετρό έκλεισαν στο κέντρο της πρωτεύουσας νωρίς σήμερα, αλλά η κυκλοφορία στην πλειονότητά τους αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα.

Ελικόπτερα κλήθηκαν σε διάσωση ανθρώπων που είχαν καταφύγει στις στέγες των σπιτιών τους στην περιοχή του Τολέδο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στην ευρύτερη περιοχή κατεγράφη ρεκόρ βροχόπτωσης.

Στη Μαδρίτη, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισαν σχεδόν 1.200 περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ γίνεται έρευνα για τον εντοπισμό ενός άνδρα, το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην αγροτική περιοχή Αλντέα δελ Φρέσνο. Ήταν μαζί με τον γιο του, αλλά ο ανήλικος διασώθηκε καθώς κατάφερε να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο.

Γίνεται έρευνα και για μία γυναίκα, η οποία εξαφανίστηκε κάτω από ανάλογες συνθήκες. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τρίτο αγνοούμενο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας μείωσε τη Δευτέρα το επίπεδο συναγερμού σε κίτρινο από πορτοκαλί, ενώ την Κυριακή ήταν στο κόκκινο.

Ο δήμαρχος της Μαδρίτης Jose Luis Martinez-Almeida έκανε λόγο για «ρεκόρ βροχόπτωσης» και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, παράλληλα, ζήτησαν να μην γίνεται χρήση οχημάτων.

