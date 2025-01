Η στιγμή που οι Παλαιστίνοι επιστρέφουν στη βόρεια Γάζα περπατώντας, έπειτα από 16 μήνες πολέμου

Συγκινητικές σκηνές εκτυλίσσονται στη Γάζα, καθώς χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν με τα πόδια στις κατεστραμμένες εστίες τους μετά από 16 μήνες πολέμου. Το βίντεο που καταγράφει τις στιγμές αυτές απεικονίζει πλήθη ανθρώπων να κινούνται βόρεια, κουβαλώντας τα λιγοστά υπάρχοντά τους, ενώ η καταστροφή που αφήνει πίσω της η σύγκρουση είναι εμφανής.

Οι εικόνες από το βίντεο αποτυπώνουν τη «νέα πραγματικότητα» που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Γάζας μετά τη λήξη των εχθροπραξιών. Με την επιστροφή τους, έρχονται αντιμέτωποι με τα συντρίμμια των σπιτιών τους, έναν τόπο διαλυμένο από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες. Όπως σημειώνουν ανθρωπιστικές οργανώσεις, η έκταση της καταστροφής δεν αφήνει περιθώρια ελπίδας για άμεση ανάκαμψη.

The Flag of Palestine is Raised above the people returning home to Northern Gaza after 15+ months! pic.twitter.com/inLghaC33G

Νωρίτερα σήμερα, ο ανταποκριτής στη Μέση Ανατολή Alistair Bunkall ανέφερε ότι έως και μισό εκατομμύριο άνθρωποι ενδέχεται να κατευθύνονται προς τα βόρεια. Το γραφείο μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης που ελέγχεται από τη Χαμάς δήλωσε ότι οι επιστρέφοντες χρειάζονται τουλάχιστον 135.000 σκηνές και καταφύγια καθώς προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη ζωή τους σε έναν τόπο γεμάτο ερείπια. Άλλες αναφορές δείχνουν ότι έως και 200.000 άνθρωποι έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι προς το βορρά. Παρόλο που οι ακριβείς αριθμοί παραμένουν ασαφείς, οι εικόνες από τη Γάζα δείχνουν το τεράστιο μέγεθος της κατάστασης.

Η σκηνή ανθρώπων να περπατούν χιλιόμετρα για να επιστρέψουν στον τόπο τους, παρά την καταστροφή, υπογραμμίζει τη βαθιά τραγωδία που βιώνουν. Οι εικόνες προκαλούν παγκόσμια συγκίνηση, ενώ αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια και διεθνή υποστήριξη.

Η Disasters Emergency Committee (DEC), που αποτελείται από 15 βρετανικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, αναφέρει ότι έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 39 εκατομμύρια λίρες για την ανακούφιση των πληγέντων. Ο διευθύνων σύμβουλος του DEC, Σαλέχ Σαΐντ, δήλωσε ότι η βοήθεια αυτή αποτελεί «γραμμή ζωής» για τους Παλαιστίνιους που επιστρέφουν στις κατεστραμμένες κοινότητές τους.

A historic day: Over a million Palestinians return to northern Gaza after the destruction of their homes and the failure of Israel’s attempts at forced displacement. pic.twitter.com/iodNUeXq2J