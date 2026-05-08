Η Σιγκαπούρη θα επιτρέπει την τιμωρία με ράβδο σε μαθητές για αγόρια από 9 ετών

Το νέο μέτρο εισάγεται στο πλαίσιο κατά του bullying

Φωτ.: Getty Images
Ο υπουργός Παιδείας της Σιγκαπούρης επιβεβαίωσε ότι τα σχολεία της χώρας μπορούν να χρησιμοποιούν σωματική τιμωρία με ραβδί για την πειθαρχική αντιμετώπιση μαθητών σε σοβαρές περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς.

Απαντώντας σε ερωτήσεις στο κοινοβούλιο σχετικά με νέα μέτρα κατά του σχολικού εκφοβισμού, ο Ντέσμοντ Λι δήλωσε ότι η χρήση του caneing, όπως ονομάζεται αυτό το είδος τιμωρίας, επιτρέπεται όταν οι υπόλοιπες πειθαρχικές μέθοδοι κρίνονται ανεπαρκείς.

«Τα σχολεία χρησιμοποιούν τη σωματική τιμωρία με ραβδί ως πειθαρχικό μέτρο όταν όλα τα υπόλοιπα μέτρα δεν επαρκούν, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος», ανέφερε.

Όπως είπε, η διαδικασία ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και απαιτεί έγκριση από τον διευθυντή του σχολείου, ενώ η τιμωρία μπορεί να επιβληθεί μόνο από εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτικούς.

Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε τον Απρίλιο νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του bullying, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία από το 2027. Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συζήτησης τέθηκαν ερωτήματα και για τις επιπτώσεις της πρακτικής στην ψυχική υγεία παιδιών ακόμη και από την ηλικία των 9 ετών.

Ο Λι υποστήριξε ότι τα σχολεία εξετάζουν παράγοντες όπως η ωριμότητα του μαθητή και κατά πόσο η τιμωρία μπορεί να συμβάλει ώστε να κατανοήσει τη σοβαρότητα των πράξεών του.

Ο υπουργός Παιδείας της Σιγκαπούρης, Ντέσμοντ Λι / Φωτ.: EPA, αρχείου

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, η σωματική τιμωρία με ραβδί εφαρμόζεται μόνο σε αγόρια και αποκλειστικά για σοβαρά παραπτώματα, ως έσχατη λύση.

Η πρακτική της σωματικής τιμωρίας στα σχολεία έχει περιοριστεί σημαντικά σε πολλές χώρες τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ωστόσο ότι από το ένα τέταρτο έως και το ήμισυ των παιδιών παγκοσμίως εξακολουθούν να υφίστανται σωματικές τιμωρίες στο σχολικό περιβάλλον.

Σε έκθεσή του που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2025, ο ΠΟΥ ανέφερε ότι οι συνέπειες της σωματικής τιμωρίας μπορεί να διαρκέσουν σε όλη τη ζωή ενός παιδιού, επηρεάζοντας τη σωματική και ψυχική υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή.

Η Σιγκαπούρη είναι γνωστή για το ιδιαίτερα αυστηρό νομικό και πειθαρχικό της πλαίσιο. Στα τέλη Απριλίου, Γάλλος έφηβος κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα που επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών, αφού φέρεται να έγλειψε καλαμάκι μέσα σε αυτόματο πωλητή χυμών και στη συνέχεια το τοποθέτησε ξανά στη συσκευή.

Μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις σωματικής τιμωρίας στη χώρα σημειώθηκε το 1993, όταν ο 18χρονος Αμερικανός Μάικλ Φέι καταδικάστηκε για βανδαλισμούς και κατοχή κλεμμένων αντικειμένων σε φυλάκιση και χτυπήματα με ραβδί, προκαλώντας τότε έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από CNN

