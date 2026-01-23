Η Ρωσία επιμένει για αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς πριν τις τριμερείς συνομιλίες στα ΗΑΕ

Στο Άμπου Ντάμπι μεταφέρεται σήμερα η διπλωματική προσπάθεια για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ να στέλνουν αντιπροσωπείες υψηλού επιπέδου.

Πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία, η Μόσχα επαναφέρει ως προϋπόθεση την ουκρανική αποχώρηση από το Ντονμπάς, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει.

Η ρωσική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν αλλάζει γραμμή στο βασικό της αίτημα για την ανατολική Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πρέπει να φύγουν από το Ντονμπάς και χαρακτήρισε τον όρο κεντρικό για οποιαδήποτε συμφωνία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες πριν από τις συνομιλίες, έστειλε το αντίθετο μήνυμα. Δήλωσε ότι το εδαφικό θα κρίνει την πορεία των συζητήσεων και ότι το Ντονμπάς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των θεμάτων που θα τεθούν. Επανέλαβε επίσης ότι η Ουκρανία δεν σκοπεύει να παραδώσει περιοχές που η Ρωσία δεν κατέλαβε στρατιωτικά, έπειτα από έναν πόλεμο με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια εκτοπισμένους και τεράστιες καταστροφές στην ανατολή.

Οι επαφές στα ΗΑΕ εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προωθεί σχέδιο για τη λήξη του πολέμου που ξεκίνησε το 2022. Η σημερινή διαδικασία ακολουθεί μια πυκνή αλληλουχία κινήσεων. Προηγήθηκε η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ στο Κρεμλίνο έγινε πολύωρη νυχτερινή συνάντηση του Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η ουκρανική αποστολή αποτελείται από τον νέο προσωπάρχη του Ζελένσκι Κίριλο Μπουντάνοφ, τον επικεφαλής ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ, τον διαπραγματευτή Νταβίντ Αραχαμία και τον αρχηγό των χερσαίων δυνάμεων Αντρίι Γκνάτοφ. Τη ρωσική αντιπροσωπεία θα οδηγήσει ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU, στρατηγός Ιγκόρ Κοστιούκοφ. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι η αποστολή είναι αμιγώς στρατιωτική και ότι προς το παρόν δεν θα δοθούν τα ονόματα των μελών της. Από τις ΗΠΑ επικεφαλής είναι ο Γουίτκοφ και αναμένεται να συμμετάσχει και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Facebook Twitter Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ / Φωτ: EPA

Το χάσμα παραμένει μεγάλο. Η Ρωσία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας και έχει προειδοποιήσει ότι θα συνεχίσει να πιέζει στρατιωτικά αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα στο τραπέζι. Το Κίεβο επιμένει ότι παραχώρηση εδαφών θα λειτουργήσει ως πρόσκληση για μελλοντική επίθεση και ζητά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας ως προϋπόθεση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Στο Νταβός, ο Ζελένσκι μίλησε για προσχέδιο που βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση και είπε ότι με τον Τραμπ υπάρχει σύγκλιση στο πλαίσιο εγγυήσεων μετά τον πόλεμο. Ανέφερε ακόμη ότι αναμένει μόνο να οριστούν τόπος και ημερομηνία για την υπογραφή συμφωνίας που θα περιλαμβάνει εγγυήσεις των ΗΠΑ. Σε ό,τι αφορά τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, απέρριψε την ιδέα να αξιοποιηθούν για έργα σε ρωσικές περιοχές και τόνισε ότι στόχος της Ουκρανίας είναι να κατευθυνθούν στην ανοικοδόμηση της χώρας του.

Παράλληλα, η εικόνα στο πεδίο παραμένει σκληρή. Πλήγματα των τελευταίων ημερών προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στο Κίεβο και άφησαν χιλιάδες κτίρια χωρίς θέρμανση σε συνθήκες έντονου ψύχους. Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης ότι κατέλαβε το χωριό Συμινίβκα στην περιοχή του Χάρκοβο.

Με πληροφορίες από AFP, Guardian