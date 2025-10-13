Επεισόδιο στην Κνεσέτ κατά την ομιλία Τραμπ

Ένταση επικράτησε στην Κνεσέτ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στο ισραηλινό κοινοβούλιο, όταν ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης φέρεται να διέκοψε τον Αμερικανό πρόεδρο με φωνές ή σχόλια από τα έδρανα.

Ο Τραμπ σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα την ομιλία του, κοιτάζοντας προς το σημείο της αναταραχής, ενώ άνδρες της ασφάλειας κινήθηκαν άμεσα και απομάκρυναν τον βουλευτή από την αίθουσα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το περιστατικό προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία, αλλά η ατμόσφαιρα αποκαταστάθηκε γρήγορα, με τον Τραμπ να σχολιάζει σκωπτικά το επεισόδιο:

«Αυτό ήταν αρκετά αποτελεσματικό», είπε, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα από τους παριστάμενους βουλευτές.

Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου συνεχίστηκε κανονικά, μέσα σε έντονο ενδιαφέρον και επιδοκιμασίες από το φιλοκυβερνητικό μπλοκ της Κνεσέτ.