Η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας εμφανίστηκε σε ακροδεξιό κανάλι των ΗΠΑ

Δηλώσεις που προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων παραχώρησε η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας, στο γνωστό ακροδεξιό τηλεοπτικό κανάλι των ΗΠΑ, Real America's Voice.

Η Λιζ Τρας βρέθηκε στις ΗΠΑ προκειμένου να μιλήσει σε ένα ακροδεξιό συνέδριο, καταφερόμενη κατά του προέδρου Τζο Μπάιντεν, των δικαιωμάτων των τρανς αλλά και κατά του λεγόμενου «βαθέως κράτους» που υποτίθεται ότι διοικείται από την αριστερά. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου η Λιζ Τρας μίλησε στον ακροδεξιό Στηβ Μπάνον τον παλαιό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ και ιδρυτή του Breitbart news, σε έναν διάδρομο έξω από το κεντρικό αμφιθέατρο του συνεδρίου.

«Ήθελα να μειώσω τους φόρους, να μειώσω το διοικητικό κράτος (στη Βρετανία) και δεν τους άρεσε...Ήθελαν η κατάσταση να παραμείνει όπως την είχαν δημιουργήσει εκείνοι. Αυτό έπιασε, μου την έφεραν αλλά έμαθα μέσα από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Στηβ Μπάνον, ο οποίος εμφανίστηκε μαζί της στον τηλεοπτικό αέρα.

Ο Στηβ Μπάνον υπήρξε ειδικός σύμβουλος σε θέματα διακυβέρνησης και στρατηγικής του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τακτικό μέλος της ανωτάτης επιτροπής εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ. Στο σχετικό απόσπασμα η Λιζ Τρας σημειώνει πως προκειμένου να υλοποιήσει τα όσα θέλει, «χρειάζομαι όμως μερικούς ακόμη φίλους, για να είμαι ειλικρινής. Χρειάζομαι μερικούς ακόμη ανθρώπους να με βοηθήσουν...αυτή η κατάσταση θα τελειώσει για αυτό χρειαζόμαστε ένα μεγαλύτερο μπαζούκας».

Has any ex-UK Prime Minister ever done anything as embarrassing as this? pic.twitter.com/1gXqrVElxZ