Η Πόλα Αμπντούλ κατηγορεί για σεξουαλικές επιθέσεις τον παραγωγό του «American Idol»

Η Πόλα Αμπντούλ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του Νάιτζελ Λίθγκοου, κατηγορώντας για δύο σεξουαλικές επιθέσεις τον παραγωγό του «American Idol» και του «So You Think You Can Dance».

Σε μία από τις πρώτες σεζόν του «American Idol»- σόου στο οποίο η τραγουδίστρια ήταν κριτής- ο Νάιτζελ Λίθγκοου της επιτέθηκε σεξουαλικά μέσα σε ασανσέρ ξενοδοχείου, αναφέρει η Πόλα Αμπντούλ στην αγωγή της.

Κατηγορεί τον παραγωγό ότι έπιασε το στήθος και τα γεννητικά της όργανα, μεταξύ άλλων. Εκείνη προσπάθησε να τον σπρώξει μακριά της και μόλις άνοιξε η πόρτα, έτρεξε προς το δωμάτιό της, σύμφωνα με την αγωγή.

Ένα χρόνο αργότερα, η Πόλα Αμπντούλ ήταν κριτής στο «So You Think You Can Dance». Ο Νάιτζελ Λίθγκοου την προσκάλεσε στο σπίτι του για δείπνο και εκείνη αποδέχθηκε πιστεύοντας ότι επρόκειτο για επαγγελματική συνάντηση.

Όμως, σύμφωνα με την αγωγή, ο παραγωγός έπεσε πάνω της την ώρα που κάθονταν σε καναπέ, προσπάθησε να τη φιλήσει και της είπε ότι θα αποτελούσαν ένα «ισχυρό ζευγάρι». Η Πόλα Αμπντούλ τον έσπρωξε και έφυγε από το σπίτι του.

Πόλα Αμπντούλ: Κοινό μυστικό η συμπεριφορά του Λίθγκοου

Στην ίδια αγωγή, η τραγουδίστρια κατηγορεί τον Λίθγκοου για λεκτική παρενόχληση και bullying, όπως και για διακρίσεις σε βάρος της, επειδή έπαιρνε λιγότερα χρήματα από τους άνδρες κριτές του «American Idol».

Ακόμη, η Πόλα Αμπντούλ καταγγέλλει ότι είδε τον Λίθγκοου να επιτίθεται σεξουαλικά σε μία από τις βοηθούς της τον Απρίλιο του 2015, αγγίζοντάς την δίχως τη συγκατάθεσή της.

Σύμφωνα με την αγωγή, η συμπεριφορά του παραγωγού ήταν κοινό μυστικό. Μάλιστα, καταγγέλλει η Πόλα Αμπντούλ, κάποτε της τηλεφώνησε και τη χλεύασε ότι είχαν παραγραφεί τα καταγγελλόμενα αδικήματα. Πέρα από τον Λίθγκοου, η τραγουδίστρια στρέφεται και κατά των εταιρειών παραγωγής των δύο σόου, τις οποίες κατηγορεί ότι δεν πήραν μέτρα για τη συμπεριφορά του και ότι τον προστάτευσαν.

Η Πόλα Αμπντούλ σιωπούσε επί χρόνια για τις σεξουαλικές επιθέσεις και την παρενόχληση που βίωνε εξαιτίας του Λίθγκοου, «επειδή φοβόταν να μιλήσει εναντίον ενός εκ των πιο γνωστών παραγωγών τηλεοπτικών σόου, που θα μπορούσε εύκολα να διαλύσει την τηλεοπτική καριέρα της», αναφέρει η αγωγή.

Επίσης, φοβόταν ότι θα μπορούσε να «εξοστρακιστεί» από μια βιομηχανία η οποία προστατεύει ισχυρούς άνδρες και φιμώνει όσους έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση, τονίζει.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τα δύο σόου, η Πόλα Αμπντούλ είχε υπογράψει συμφωνίες εχεμύθειας. Η αγωγή της κατατέθηκε στο πλαίσιο νόμου στην Καλιφόρνια που δημιούργησε «παράθυρο» ενός χρόνου για την κατάθεση αγωγών για σεξουαλική κακοποίηση, που διαφορετικά θα είχαν παραγραφεί. Η σχετική προθεσμία εκπνέει αύριο, τελευταία ημέρα του χρόνου.

Με πληροφορίες από Variety

-Εάν είστε επιζώσα βιασμού, σεξουαλικής παρενόχλησης ή trafficking ή αν στο περιβάλλον σας υπάρχει θηλυκότητα που υφίσταται κάτι από τα παραπάνω, τηλεφωνήστε για βοήθεια και συμβουλευτική στην υπηρεσία Εθνικής Εμβέλειας «Γραμμή SOS»: 15900. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε mail στο [email protected]