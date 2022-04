Η Ουκρανία προετοιμάζεται για ένα «νέο κύμα του πολέμου»

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προετοιμάζονται για νέα ρωσική επιθετικότητα, καθώς ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σε πόλεις στα νότια και ανατολικά της χώρας.

Την ίδια ώρα, ο Αυστριακός καγκελάριος, Καρλ Νεχάμερ ετοιμάζεται να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μια προσπάθεια διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι σημαντική και έντονη.

«Η Ρωσία θα φοβάται ακόμη περισσότερο. Θα φοβάται να χάσει», είπε στο νέο μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος. «Τα ρωσικά στρατεύματα θα μετακινηθούν σε ακόμη μεγαλύτερες επιχειρήσεις στα ανατολικά της χώρας μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν ακόμη περισσότερους πυραύλους εναντίον μας, ακόμη περισσότερες βόμβες. Όμως, προετοιμαζόμαστε για τις ενέργειές τους. Θα απαντήσουμε», τόνισε.

Η Ουκρανία προετοιμάζεται για ένα «νέο κύμα αυτού του πολέμου» στα νότια και τα ανατολικά της χώρας, όπου συγκεντρώνει τις δυνάμεις της η Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη στο CBS.

«Δεν ξέρω πόσο (ρωσικό οπλοστάσιο) θα υπάρχει. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πολλαπλάσιο από αυτό που υπάρχει τώρα. Όλα εξαρτώνται από το πόσο γρήγορα θα μας βοηθήσουν οι ΗΠΑ. Για να είμαι ειλικρινής, το αν θα τα καταφέρουμε εξαρτάται από αυτό. Έχω 100% εμπιστοσύνη στον λαό και τις ένοπλες δυνάμεις μας. Αλλά δυστυχώς δεν έχω τη σιγουριά ότι θα πάρουμε ό,τι χρειαζόμαστε», τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι έτοιμος να παραχωρήσει κάποιο τμήμα της Ουκρανίας ως αντάλλαγμα για την ειρήνη, απάντησε: «Αν ήμασταν διατεθειμένοι να παραχωρήσουμε εδάφη μας, δεν θα είχε υπάρξει πόλεμος». «Συνολικά, δεν είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε τη χώρα μας. Ήδη έχουμε δώσει πολλές ζωές. Οπότε, πρέπει να μείνουμε ανυποχώρητοι όσο περισσότερο μπορούμε. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Διάφορα πράγματα συμβαίνουν», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το ζήτημα αυτό σίγουρα θα τεθεί στην πορεία των διαπραγματεύσεων. «Καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους όρους που συζητούν πάντα (οι Ρώσοι) είναι να αναγνωρίσουμε την Κριμαία ως ρωσικό έδαφος. Σίγουρα δεν θα το αναγνωρίσω αυτό. Και θα ήθελαν πραγματικά να πάρουν νότια τμήματα της χώρας μας. Αλλά από την αρχή δεν ήμασταν έτοιμοι να παραχωρήσουμε εδάφη. Αν ήμασταν διατεθειμένοι να το κάνουμε, δεν θα είχε υπάρξει πόλεμος», υπογράμμισε.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ζελένσκι είπε ότι ο κόσμος έχει ευθύνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Όλοι μας θυμόμαστε τα βιβλία για τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και για το κακό με στολή, τον Αδόλφο Χίτλερ. Έχουν ευθύνη εκείνες οι χώρες που δεν μετείχαν στον πόλεμο; Οι χώρες που άφησαν τις γερμανικές δυνάμεις να προελάσουν στην Ευρώπη; Έχει ο κόσμος ευθύνη για τη γενοκτονία; Ναι, έχει», είπε.

«Όταν έχεις τη δυνατότητα να κλείσεις τον ουρανό… ναι είναι τρομακτικό ότι θα μπορούσε να ξεσπάσει ένας παγκόσμιος πόλεμος. Το καταλαβαίνω και δεν μπορώ να πιέσω αυτούς τους ανθρώπους για όλοι φοβούνται τον πόλεμο. Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ευθύνη για αυτό. Σταθείτε μπροστά στον καθρέφτη κάθε ημέρα και αναρωτηθείτε αν μπορούσατε να κάνετε κάτι», συμπλήρωσε.

Συνάντηση Νεχάμερ- Πούτιν

Στο διπλωματικό επίπεδο, Νεχάμερ δήλωσε ότι θα συναντήσει σήμερα στη Μόσχα τον Πούτιν. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Ρώσος πρόεδρος θα συναντήσει από κοντά ηγέτη της ΕΕ, από τη στιγμή που ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία.

«Είμαστε στρατιωτικά ουδέτεροι, αλλά έχουμε μια ξεκάθαρη θέση στον ρωσικό πόλεμο επιθετικότητας ενάντια στην Ουκρανία. Πρέπει να σταματήσει! Χρειάζονται ανθρωπιστικοί διάδρομοι, κατάπαυση του πυρός και πλήρης έρευνα για εγκλήματα πολέμου», έγραψε στο Twitter ο Αυστριακός ηγέτης.

Εκρήξεις και σειρήνες

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες, Κυριακή, στο Χάρκοβο και το Μικολάιβ, σύμφωνα με τα ουκρανικά ΜΜΕ. Νωρίτερα, πύραυλοι κατέστρεψαν το αεροδρόμιο της Ντνίπρο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο. Επίσης, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι πύραυλοι υψηλής ακρίβειας κατέστρεψαν το αρχηγείο του ουκρανικού τάγματος του Ντίπρο, στην πόλη Ζβονέτσκι.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας ακούστηκαν σειρήνες σε πολλές πόλεις, σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων στο Κίεβο, τη Λβιβ, την Οδησσό, το Ντνίπρο, τη Σούμι και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.

⚡️Air raid alerts go off in almost every region in Ukraine.



Air raid sirens have been activated in Ternopil, Volyn, Zakarpattia, Chernivtsi, Rivne, Lviv, Ivano Frankivsk, Khmelnytsky, Kirovohrad, Kyiv, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia, Sumy, Odesa, Dnipro, and Zaporizhzha oblasts. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 11, 2022

Air raid siren in Lviv, first one since Friday. 4:22 am pic.twitter.com/uJk4mvDUG1 — Jake Tapper (@jaketapper) April 11, 2022

Την ίδια ώρα, ο Ραμζάν Καντίροφ- ο ηγέτης της Τσετσενίας- δήλωσε ότι η ρωσική επιθετικότητα δεν θα περιοριστεί στη Μαριούπολη, αλλά και στο Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

«Θα υπάρξει μια επιθετικότητα… όχι μόνο στη Μαριούπολη, αλλά και σε άλλα μέρη, πόλεις και χωριά. Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, θα τα απελευθερώσουμε πλήρως αρχικά… και μετά το Κίεβο και άλλες πόλεις», ανέφερε σε μήνυμα στο Telegram, σύμφωνα με το Reuters.

Τα τελευταία 24ωρα οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κερδίσει έδαφος στη Μαριούπολη και την Κυριακή διχοτόμησαν την πόλη, από το κέντρο έως την ακτή, σύμφωνα με το Institute for the Study of War, ένα think tank με έδρα στην Ουάσινγκτον. Η κίνηση αυτή έχει απομονώσει τις εναπομείνασες ουκρανικές δυνάμεις εκεί, σε δύο σημεία.

Από την άλλη, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κάνει ελάχιστη ή καθόλου πρόοδο στα μέτωπα στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, αλλά συνεχίζουν να συγκεντρώνουν περισσότερα στρατεύματα εκεί.